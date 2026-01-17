Ogromni prosvjedi u Njemačkoj u znak potpore Irancima

Prosvjedi u Hamburgu i Dusseldorfu bili su među najvećim događajima koje su organizirale različite skupine.

Mnogi sudionici izrazili su potporu Rezi Pahlaviju, sinu posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut u revoluciji 1979. godine. Pahlavi, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama, nastojao se pozicionirati se kao vodeća opozicijska figura u jeku nemira u Iranu.

Pod sloganom "Ne Islamskoj republici Iran" u Hamburgu se okupilo nekoliko tisuća ljudi. U Dusseldorfu je policija je izbrojala barem 2500 prosvjednika. U Kölnu se održalo nekoliko skupova solidarnosti, a na svakom je sudjelovalo nekoliko stotina ljudi.

Također su bili prosvjedi u Berlinu, Frankfurtu i Bielefeldu.

Skupovi odražavaju rastuću međunarodnu podršku za prosvjede u Iranu, gdje su podivljala inflacija i kolaps valute potaknuli bijes prema režimu.

Prosvjedi protiv gospodarskih problema pretvorili su se u žestoke nemire u zemlji, a sigurnosne snage odgovorile su brutalnim gušenjem protuvladinih prosvjeda.

Aktivisti kažu da je ubijeno više od 3400 ljudi otkad su prosvjedi izbili krajem prosinca.