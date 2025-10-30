Ogranak HND-a na HTV-u: HRT je otvorio prostor revizionizmu

Time se, kažu, postavlja i pitanje: dovodi li HRT ovakvim pristupom u pitanje smisao postojanja institucija koje Republika Hrvatska financira upravo kako bi štitile povijesnu istinu i kulturu sjećanja? Ako javni servis zanemaruje stručne izvore i službene institucije Republike Hrvatske te na ovaj način daje prostor neprovjerenim, revizionističkim tvrdnjama – ne krši li time suštinski svoju zakonsku obavezu i društvenu misiju?

Umjesto da se kao javni servis jasno prikazuju povijesno utvrđene činjenice, HTV je "raspravu" u studiju odlučio otvoriti bez odgovarajućeg povijesnog konteksta i bez sudjelovanja stručnjaka iz relevantnih institucija, poput Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac, državne institucije koja se službeno, stručno i kontinuirano bavi istraživanjem, dokumentiranjem i očuvanjem istine o zločinima počinjenima u logoru Jasenovac, navodi se u priopćenju.

HRT, kao javni servis financiran novcem građana, ima zakonsku i etičku obavezu pridržavati se načela profesionalnosti, istinitosti i pluralizma informacija. Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji jasno propisuje obavezu poštovanja profesionalnih standarda i objektivnog informiranja te nalaže promicanje kulture sjećanja i zaštitu ljudskog dostojanstva, kaže se u priopćenju.

Ogranak HND-a na HTV-u podsjeća da povijesne činjenice o Jasenovcu nisu i ne bi smjele biti predmet političkih interpretacija, nego rezultat višedesetljetnih priznatih znanstvenih istraživanja domaćih i međunarodnih stručnjaka. S obzirom na zakonski propisanu ulogu HRT-a, ovakvi narativi ne mogu imati status ravnopravnog "mišljenja" u javnom medijskom prostoru.

Ovakvim se pristupom otvara prostor da umjesto kulture dijaloga, tolerancije i razumijevanja tema koje i dalje duboko dijele naše društvo, HRT pridonosi reinterpretacijama i dodatnim podjelama u društvu.

Budući da strukovna udruga već dugi niz godina sustavno upozorava na derogiranje osnovnih novinarskih postulata u Informativnom programu HTV-a, ovakav novinarski i urednički pristup nažalost ne začuđuje.

Ogranak HND-a na TV-u i dalje će se zalagati za profesionalne i etičke standarde novinarstva te podsjeća da je uloga javne televizije – vjerodostojno, istinito, objektivno i odgovorno informiranje javnosti, koja joj upravo zbog takve uloge i plaća pretplatu.

U Saboru je jučer održan okrugli stol "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, na žestoke kritike zbog organizacije takvog skupa u Saboru, odgovorio je da ne postoje mehanizmi zabrane ako neki od saborskih klubova želi raspravljati o nekoj temi.