Oglasio se Vučić: Nema govora o priznanju i članstvu Kosova u UN-u

Srbija je spremna raditi na implementaciji mnogih stvari iz europskog plana za Kosovo, ali smo iznijeli i jednu jasnu i veliku primjedbu - da nema razgovora o međusobnom priznanju, priznanju, niti članstvu Kosova u UN-u, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Rekao sam to i (francuskom predsjedniku Emmanuelu) Macronu i (njemačkom kancelaru Olafu) Scholzu u Munchenu, i svim velikim liderima, znaju to i (specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav) Lajčak i (visoki predstavnik EU Josep) Borrell, i ponovio samo to i jučer. Riječ je o tome da ne želim i ne može se razgovarati o međusobnom priznanju, priznanju, i o ulasku Kosova u UN-u”, rekao je Vučić za RTS govoreći o jučerašnjim razgovorima s kosovskim premijerom Albinom Kurtijom u Bruxellesu.