Oglasio se vlasnik apartmana u Zadru koji je gosta odbio jer je homoseksualac

Fabiano Vallim je rezervirao smještaj u Zadru preko servisa Booking.com. Vlasnik apartmana u Zadru ga je odbio jer je homoseksualac. Tijekom jutra apartmani su nestali iz ponude Booking.com. Čeka se rekacija države jer kazna po Zakonu o suzbijanju diskriminacije u ovakvim slučajevima iznosi od 5 do 30 tisuća kuna

U jeku turističke sezone incident u Zadru izazvao je skandal u domaćoj, ali i svjetskoj javnosti. Fabiano Vallim, gost iz Sao Paula u Brazilu, radiolog i ljubitelj fotografije, bukirao je hotelski smještaj u apartmanima Identity u Zadru, i to preko međunarodnog servisa Booking.com, da bi mu nakon nekoliko dana smještaj bio naprasno otkazan. Fabianu je stigla odbijenica sljedećeg sadržaja: Odbijeni ste. Ne primamo gejeve. Otkažite svoju rezervaciju.

'Dragi Tomislave Gospić, iznenadio me vaš nepristojan odgovor na moju rezervaciju. Homofobno ponašanje poput vašega trebalo bi biti zabranjeno u čitavom svijetu. Ali, i dalje vjerujem u dobre ljude. Vi niste jedan od njih. Siguran sam kako ćete razumjeti da ću zadržati svoju rezervaciju do 30. kolovoza jer to je moj dogovor sa servisom Booking.com. Nadam se da će vas oni nekako kazniti.

Oduvijek slušam vrlo lijepe stvari o Hrvatskoj ali, naravno, vi ne biste bili dio toga. Jesam li u pravu? Bog vas blagoslovio', napisao je Brazilac.

Neugodnu korespondenciju podijelio sa svojim pratiteljima na Twitteru, što je poprilično osramotilo Hrvatsku i naš turizam.

Vallim je u originalnoj objavi na Twitteru označio i ugledni New York Times, pa ne bi bilo čudno da se i oni raspišu o ovoj situaciji sljedećih dana.

Zadarski.hr nazvao je broj spornog hotelskog smještaja i javio se vlasnikov sin Aleksandar, koji im je objasnio kako je on upravo na putu i ne zna o čemu je riječ.

Kada su mu objasnili da je njegov otac odbio primiti homoseksualca u svoj hotel i da sada o tome piše čitav Twitter, a za priču su se zainteresirali domaći i strani mediji, komentirao je to na način da su “imali negativna iskustva s homoseksualcima iz Slovenije, koji su u hotelu orgijali i ostavili velik nered, nakon čega su odlučili da neće više primati homoseksualce”.