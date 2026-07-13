Oglasio se Iran: 'Kao što smo već upozorili...'

Iran je više puta odbacio mogućnost da SAD preuzme nadzor nad tjesnacem. Glasnogovornik Središnjeg stožera Khatam al-Anbiya, iranskog združenog vojnog zapovjedništva, u ponedjeljak je upozorio Washington i sve njegove saveznike da ne provode takav plan.

'Kao što smo već upozorili, ni pod kojim okolnostima nećemo dopustiti SAD-u da se miješa u upravljanje Hormuškim tjesnacem', izjavio je glasnogovornik, prenosi Al Jazeera.