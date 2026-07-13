Oglasio se Iran: 'Kao što smo već upozorili...'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump, u jeku novih tenzija, najavio ponovnu uspostavu blokade iranskih luka i kontrolu Hormuza, oglasio se Iran
Iran je više puta odbacio mogućnost da SAD preuzme nadzor nad tjesnacem. Glasnogovornik Središnjeg stožera Khatam al-Anbiya, iranskog združenog vojnog zapovjedništva, u ponedjeljak je upozorio Washington i sve njegove saveznike da ne provode takav plan.
'Kao što smo već upozorili, ni pod kojim okolnostima nećemo dopustiti SAD-u da se miješa u upravljanje Hormuškim tjesnacem', izjavio je glasnogovornik, prenosi Al Jazeera.
'Iranske oružane snage snažno će odgovoriti na svako ometanje prolaska trgovačkih brodova i tankera za naftu od strane američkih okupacijskih snaga izvan iranskih predviđenih plovnih puteva i bez odobrenja iranskih oružanih snaga. Čelnici u regiji upozoreni su da će se svaka suradnja sa SAD-om ili logistička potpora njihovim okupacijskim snagama smatrati činom rata protiv iranskog suvereniteta i nacionalne sigurnosti', priopćilo je zapovjedništvo.
Oglasio se i Ebrahim Rezaei, glasnogovornik iranske Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku.
Kao odgovor na tvrdnju američkog predsjednika da će SAD biti 'čuvar' Hormuškog tjesnaca, na X-u piše: 'Ne trebaju nam strani radnici za zaštitu tjesnaca!'