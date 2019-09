Oglasio se i Vulin: Hrvatsku proglasio sljedbenicom Pavelića pa zatražio ispriku zbog blokade srpskih vojnika

Zabrana ulaska jedanaestorici srpskih vojnika u Hrvatsku izazvala je provalu najoštrijih i nediplomatskih reakcija Ministarstva obrane Srbije i tamošnjeg ministra obrane Aleksandra Vulina.

Srpski ministar obrane Aleksandar Vulin u komentaru cijelog događaja bio je još oštriji.



'Pavelićevi sljedbenici ne žele da se Srbi sjećaju i učinit će apsolutno sve da spriječe da se Srbi okupe čak i oko sjena Jasenovačkih mučenika', poručio je Vulin.



'Hrvatska država bi se za ovo morala ispričati. Hrvatska država bi morala reći da ona s ovim nema ništa, i ako ima nešto s tim, da objasni kako je moguće da sprječavaju ljude da odlaze na jasenovačke grobove. Bi li ovo učinila bilo koja druga zemlja u Europi? Koja bi to zemlja na svijetu zabranila, recimo Židovima, da odu do Auschwitza? Koja bi to zemlja na svijetu učinila ako nije sljedbenica fašističke Pavelićeve ideologije?', naglasio je Vulin.



Ranije je reagirao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ekavši da Hrvati ne žele da se prisjećaju svoje prošlosti i onoga što se događalo u Drugom svjetskom ratu. Vučić je poručio da se Srbi moraju brinuti o svojim žrtvama da im nitko ne bi zabranio da im odaju počast, te podsjetio da će na teritoriju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini biti izgrađen memorijalni centar.