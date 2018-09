Vulin: Kada vidimo histeriju s kojom hrvatske vlasti napadaju Vučića znamo da smo na dobrom putu

Nakon reakcija predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i Vlade na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, stigli su odgovori iz Srbije

Dodao je da u Kninu, dvadeset godina kasnije, poslije akcije Oluja, živi 11.612 Hrvata i samo 3.555 Srba. 'Što je to ako nije etničko čišćenje? Vratite prvo Srbe u Knin, pa onda pričajte o srpskom predsjedniku', kazao je Dačić.

Oglasio se i tamošnji ministar obrane Aleksandar Vulin. 'Hrvatska ne može razumijeti politiku Aleksandra Vučića koja poziva na mir, jer je to zemlja koja se ponosi protjerivanjem 250.000 svojih državljana', poručio je Vulin.

'Govorio sam o budućnosti, o nužnosti uspostavljanja dobrih odnosa Srba i Albanaca. Neki su moju izjavu falsificirali ili se prave da nisu čuli. Za Miloševića sam rekao da je imao najveću podršku, da je bio veliki lider, ali da su rezultati njegove vladavine za Srbe bili veoma loši. Samo što su mnogi ispustili taj drugi dio rečenice', rekao je Vučić.

Kako kaže, nije želeo napadati Miloševića 'za ono za šta su ga napadali drugi'.



'Ono što sam rekao jučer nije glorifikacija, već naprotiv ozbiljna i odgovorna kritika politike koju smo vodili i to je svako razumio. Zato sam rekao da je nama važno da ne gajimo kult grobova, da ne gajimo kult prošlosti, već budućnosti, a to što su neki to iskoristili samo govori da nisu spremni da se suoče sa prošlošću, da vode odgovornu politiku', poručio je Vučić.