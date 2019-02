Odvjetnik o ocu s Paga: Teško je i moralno dvojbeno na bilo koji način obraniti ovakav čin

Odvjetnik Branko Šerić koji je radio i kao sudac otkrio je što kaže struka o ocu koji je jutros četvero djece bacio s balkona u Pagu te objasnio kako se za pokušaj može kazniti i kao za dovršeno kazneno djelo

'Međutim, s obzirom na koje doba dana se dogodilo, s obzirom na očevice, nesumnjivo je da je došlo do ovog brutalnog, teškog ubojstva u pokušaju', kazao je Šerić te objasnio kako se za pokušaj može kazniti i kao za dovršeno kazneno djelo te izreći kazna zatvora od najmanje 10 do maksimalnih 40 godina.

No, upozorio je kako za svako pojedinačno djelo može također dobiti do 40 godina zatvora. Dodao je i kako je teško i moralno dvojbeno na bilo koji način obraniti čin ovoga oca.

Šerić je priznao kako se u svojoj dugogodišnjoj odvjetničkoj praksi u Hrvatskoj nikada nije susreo s ovakvim ili sličnim slučajem.

'Na žalost, djeca su postala municija u razoružavanju supružnika. Nagađam, ali to se najčešće do sad događalo. Da je došlo do ovakvog brutalnog nasilja, teško je objasniti, teško je pretpostavljati zašto je do toga došlo', kazao je.