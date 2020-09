Odvjetnici nakon ispitivanja u USKOK-u: Grgić spreman ponuditi ostavku iz moralnih razloga, Barišić kaže da za to nema potrebe

Danas su u USKOK-u ispitani gradonačelnici Velike Gorice i Nove Gradiške, Dražen Barišić i Vinko Grgić u sklopu velike istrage u aferi Janaf. Nakon ispitivanja novinarima su se obratili odvjetnici optuženih

Na pitanje hoće li Barišić dati ostavku zbog svega, odgovara da za to nema potrebe.

"Zasad još nismo o tome razgovarali, zasad to smatramo nepotrebnim. Vidjet ćemo što će se dogoditi kod suca istrage, vidjeli ste što je bilo jučer - određen je istražni zatvor kod ostalih osoba zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. On se ne osjeća krivim za to. Zašto bi sad uopće razmišljao tome? Zašto bi čovjek odstupio ako smatra da nije napravio ništa protuzakonito naravno". Dodao je kako i on saznaje informacije iz medija. "Mi o tome ništa ne znamo, ja iz novina čitam o tome", još je kazao.

Zoran Mataić, odvjetnik Vinka Grgića rekao je: "Moj klijent je iznio opširnu obranu. Moja pitanja je preduhitrio zamjenik ravnatelja Uskoka. Očitovao se o svemu, negirao je svoju krivnju i negirao je bilo kakav koruptivni dogovor. Pitanje krivnje i pitanje eventualnog istražnog zatvora su dva razdvojena pravca", rekao je Mataić.