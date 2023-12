Odvjetnik Boysa: Operacija povratka u Hrvatsku bit će maraton, a ne sprint

'Dosad je sve išlo bez teškoća, no ljudi moraju znati da je za sve potrebno vrijeme. Neki su izašli, neki su još u zatvoru. Svaki zahtjev za oslobađanje je individualan i mora se procesuirati pojedinačno. To će potrajati, neće se riješiti u tren oka. Odluke vezane za sve one koji su još u zatvoru dobivat ćemo postupno', rekao je Athanasios Kaimenakis, odvjetnik većine uhićenih pripadnika Bad Blue Boysa za Dnevnik HRT-a.

Grčka novinska agencija ANA objavila je da je dodatnih 10 navijača pušteno je u ponedjeljak na slobodu pa se ukupni broj puštenih BBB-ovaca popeo na 40. Nakon što su pušteni iz grčkih zatvora, prvi Dinamovi navijači vratili su se u Hrvatsku. Koliko ih je točno došlo, teško je reći s obzirom na to da u Zagreb putuju pojedinačno, u vlastitom aranžmanu.