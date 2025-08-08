Neonacističkom vođi 20 godina zatvora za pokušaj sabotaže električne mreže

Tridesetogodišnji Brandon Russell iz Orlanda na Floridi proglašen je krivim na suđenju početkom godine da je sudjelovao u uroti kojoj je cilj bilo oštećenje ili uništenje električne mreže, a okružni sudac James Bredar u Baltimoreu dosudio mu je maksimalnu kaznu za to kazneno djelo.

Njegova sudionica Sarah Beth Clendaniel, 37, iz Catonsvillea u Marylandu priznala je krivnju i u rujnu prošle godine osuđena je na 18 godina zatvora.

Tužitelji su rekli da je cilj udruživanja u kaznenom djelu kojim su željeli oštetiti nekoliko trafostanica u okolici Baltimore u kojoj žive pretežno crnci, bio promicati ideologiju bjelačkog suprematizma koja želi srušiti američko društvo.