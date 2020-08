Odvjetnica Josipe Rimac nakon produljenja pritvora: Ona je vidno je razočarana; zar se 90 dana nije moglo ispitati 41 osobu?!

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda produljio je u petak istražni zatvor bivšoj državnoj tajnici i nekadašnjoj kninskoj gradonačelnici Josipi Rimac za još dva mjeseca zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odvjetnica Josipe Rimac Lidija Horvat koja je objasnila na čemu će temeljiti žalbu na odluku o produženju pritvora

"U 90 dana nije se moglo ispitati 41 osobu? To bi bilo svaki drugi dan samo jedan svjedok, što mislim da je donja granica marnosti u postupanju. U posljednjih 60 dana imamo ispitanu svega 21 osobu, a šest je ostavljeno kao svojevrsan talon. Tako je bilo i u prehodnom produljenju istražnog zatvora", kazala je i dodala kako je u lipnju ostalo nekoliko svjedoka "samo tako da bi se dobilo produljenje".

Objasnila je kako je Josipa Rimac primila odluku o produljenju pritvora. "Ona me nazvala. Vidno je razočarana. Cijeli odvjetnički tim se zaista trudi na neki način objektivno prikazati sadašnju situaciju gospođe Rimac. Na žalost, u javnosti postoji percepcija da što je netko duže u istražnom zatvoru da je to više kriv. To ne bi trebalo biti povezano. Krivnja osobe će se raspravljati u sudskom postupku", kazala je.

"Ona je dala detaljnu obranu, ali USKOK nije zadovoljan s tom obranom. Razgovarali smo s kolegama nakon te obrane i pitali smo što bi to trebalo se dogoditi da ne traže dalje produljenje istražnog zatvora, a odgovor je bio taj da detaljno i okolnosno prizna sva kaznena djela koja joj se stavljaju na teret. To smatramo da je nedozvoljeno. Takav način pritiska", kazala je.

"Ona je rekla da ne može priznati nešto što nije napravila", kazala je Horvat i dodala kako te dvije okolnosti ne bi trebale biti povezive. "To je li ona je ili nije napravila djela ne može imati veze s istražnim zatvorom", zaključila je.