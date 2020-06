Odletjeli su iz Vlade, no i dalje su u vrhu stranke: Hoće li HDZ-ovi 'pali anđeli' opet završiti na listama?

Iako je dobar dio njih smijenjen iz Vlade, neki od bivših HDZ-ovih ministara još uvijek su aktivni u stranci. Pokazala je to i jučerašnja sjednica Središnjeg odbora stranke, na kojoj su se pojavili i oni za koje se šuška da bi se na izborima ponovno mogli vratiti na pozornicu visoke politike

Gabrijela Žalac, Lovro Kuščević, Nada Murganić, Damir Krstičević - sve su to bivši ministri, od kojih su neki za sobom imali ozbiljne afere, no i dalje su aktivni u stranačkoj politici. Svi oni pojavili su se na jučerašnjoj sjednici Središnjeg odbora jer iako su možda ostali bez svojih pozicija u Vladi, one u stranci su im ostale.

Istu sudbinu kod rekonstrukcije Vlade doživjela je i Gabrijela Žalac , koja se na jučerašnjoj sjednici našla jer je članica Predsjedništva HDZ-a. Naime, ona je s još nekoliko HDZ-ovaca u Predsjedništvo kooptirana 2016. Drugim riječima, u Predsjedništvo nije ušla tako što je izabrana u to tijelo na Općem saboru u svibnju 2016. već je u Predsjedništvo kooptirana nakon što je HDZ od Tomislava Karamarka preuzeo Andrej Plenković. Kao i Murganić, Žalac nije bila izabrana u Sabor na prošlim izborima pa se nakon odlaska iz Vlade nije mogla prebaciti na drugu stranu Markovog trga, za razliku od nekih drugih bivših ministara. I njoj je oporba spremala zahtjev za opoziv, no smijenjena je prije nego li je pitanje povjerenja pušteno u saborsku proceduru. Zbog prve afere, odnosno prometne nesreće u kojoj je vozila s isteklom vozačkom, Plenkoviću je ponudila i ostavku, no on ju nije prihvatio. No brzo ju je sustigla nova afera, ona sa skupocjenim Mercedesom , za kojeg je tvrdila da nije njen već da je u najmu njenih roditelja. Izvide u tom slučaju provodio je i Uskok.

Na fotografijama s jučerašnje sjednice Središnjeg odbora nije se moglo izbjeći razdragano lice dojučerašnjeg potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića , koji je još uvijek član Predsjedništva HDZ-a. Kao i Žalac, u to je tijelo kooptiran 2016. nakon dolaska Plenkovića na čelo stranke. Krstičević je ostao u vrhu stranke iako je iz Vlade otišao početkom svibnja ove godine nakon pada vojnoga školskog aviona kod Zadra. Bila je to druga nesreća u zrakoplovstvu u kratko vrijeme, a u mandatu su Krstičevića pratile i afere poput vojnika koji su helikopterom lovili veprove, prijevoza švercera oružjem u vojnoj bazi u Zemuniku, problema s nekretninama, dok je najveći pritisak da podnese ostavku bio nakon propale nabave vojnih zrakoplova.

Iako se nakon njegovog odlaska govorilo da bi se lako mogao vratiti na skorašnjim izborima, Krstičevića ipak nećemo vidjeti na listama. No, na listi bi trebala biti Nada Murganić, čije je ime u središnjicu poslala njena županijska organizacija, a spominje se da bi se na listama trebalo naći i ime Gabrijele Žalac. Ako se pita političkog analitičara i politologa Žarka Puhovskog to što HDZ još uvijek u stranačkim tijelima, a možebitno i na listama ima bivše ministre koje su pratile afere ne oštećuje pretjerano tu stranku, ali joj naravno ni ne pomaže.

'Ne znamo još točno kako će izgledati s listama, no moje uvjerenje da je ono što najviše oštećuje HDZ u ovom trenutku prije izbora jest slabost na desnom krilu zbog odlaska Krstičevića. To je za izglede stranke na izborima neusporedivo opasnije od pripovijesti o korupciji. Kao prvo pripovijest o korupciji ljudima je dobrim dijelom dosadila jer se stalno ponavlja, a ništa se ne događa, a kao drugo zbog toga je veliki broj biračica i birača razvio jednu vrstu cinizma koji polazi od jednostavnog stava svi su oni lopovi, pa ćemo birati naše lopove protiv njihovih lopova. Ne mislim da se bitno oštećuje HDZ pričom o korupciji, to se već više puta pokazalo. Sigurno im to ne pomaže, u to nema spora', kaže Puhovski za tportal.

Dodaje da se ovdje na radi o sukobu HDZ-a i SDP-a ili obrnuto nego HDZ-a s njegovim desnim krilom i manjeg dijela SDP-a s njegovim lijevim krilom. 'Tu se radi o obiteljskim vrijednostima, a na desnici je to prije svega patriotizam, suverenizam pa i nacionalizam, nedostatak kojih više ugrožava Plenkovića nego objede za korupciju', poručuje Puhovski. I dok Krstičević, Žalac i Murganić još uvijek imaju visoke funkcije u stranci, Kuščević više nije u vrhu stranke, a vjerojatno se i neće naći na listama.

'To se radi zbog mira u kući. Neće stavljati na listu ljude koji ih dovode u situaciju da moraju dodatno odgovarati na još neugodnija pitanja. To ne znači da se Kuščevića nužno osuđuje u stranci nego se pragmatički kaže - 'oprosti molim te, ali u ovom trenutku si nam ti opterećenje', i to će svaki disciplinirani vojnik stranke prihvatiti. Do koje mjere su disciplinirani pokazuje što su se na Središnjem odboru pojavili i Miro Kovač i ostali koji na razne načine napadali vodstvo i čak koliko čujem je Kalmeta tražio od njega ispriku zbog napada. Što je ako dolazi od Kalmete malo paradoksalno. Ali odgovara atmosferi koja u stranci vlada, a to je 'svi na okupu', zaključuje Puhovski.