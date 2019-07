Ministarstvo Gabrijele Žalac posao od 13 milijuna kuna dalo tvrtki s jednim zaposlenim koja je dugo bila u blokadi

Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova objavljenog u lipnju prošle godine, za nabavu 'cjelovitih i funkcionalnih programskih rješenja informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvoja koje sadržava registar projekta' procijenjenu na 12,99 milijuna kuna plus PDV prijavila se tvrtka sa samo jednim zaposlenim koja je bila i 64 dana u blokadi

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova raspisalo je natječaj sredinom lipnja prošle godine za nabavu nečega što su nazvali 'cjelovitim i funkcionalnim programskim rješenjem informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanjem razvoja koje sadržava registar projekta', piše Telegram.

Vrijednost te nabave procijenjena je na gotovo 13 milijuna kuna, točnije 12,991 milijun kuna plus PDV. Stigla je samo jedna ponuda, i to zajednice ponuditelja koju su činile tvrtke Ampelos d.o.o. te InfoDom d.o.o. Traženo su isporučili za 16.238.750 kuna s PDV-om, i ministarstvo koje vodi Gabrijela Žalac to je prihvatilo.