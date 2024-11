Odgođen važan summit u BiH. Dodik likuje: Sarajevo nije doraslo

Vijeće ministara BiH u četvrtak je potvrdilo kako su prekinute pripreme za organiziranje najavljenog neumskog skupa na kojemu su, uz predsjednike vlada država zapadnog Balkana, očekivali i novu povjerenicu Europske komisije zaduženu za proširenje Martu Kos. Skup u Neumu trebao je biti i prva prilika za njeno predstavljanje regionalnim partnerima i najavu njenih narednih koraka.

Očekivala se i rasprava o Planu rasta za zapadni Balkan, kojega EU planira poduprijeti sa šest milijardi eura, kao i o perspektivi uspostave zajedničkog tržišta.

No od svega toga za sada neće biti ništa, a razlog su komplicirane procedure i loše planiranje, što u BiH nije nikakva rijetkost. Uzrok je to što su iz Vijeća ministara kasno raspisali natječaj za izbor tvrtke koja je trebala osigurati tehničke preduvjete za organiziranje skupa, a nakon što je na njemu izabrana marketinška agencija "Mindset" iz Sarajeva na to se žalila također sarajevska konkurentska tvrtka "Mita group". Zakonom o javnim nabavkama uvedena je obveza razmatranja svake prispjele žalbe a postavljeni rokovi isključuju mogućnost da taj proces može biti završen do narednog tjedna.

Ministar obrane BiH Zukan Helez pojasnio je lokalnim medijima kako samit nije otkazan, nego je odgođen, a vjerojatno je kako će novi termin biti u siječnju.