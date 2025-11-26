Plenković o planovima nakon rušenja Vjesnika, komentirao i Milanovića, Thompsona...

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije

Premijer je kazao kako su na sjednici razmotrili sve teme iz protekloga tjedna, kao i one koje slijede u danima pred njima. Zatim se osvrnuo na temu Vjesnikova nebodera. Rekao je da je potpredsjednik Vlade Branko Bačić izvijestio Predsjedništvo o aktivnostima vezanim uz požar koji se prije gotovo deset dana dogodio u zgradi nekadašnjeg Vjesnika.

Zagrebacka policija zapocela ocevid na neboderu Vjesnika kojeg je prosli tjedan progutao pozar. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Igor Kralj/PIXSELL

Istaknuo je da je danas bilo riječi o poduzetim sigurnosnim mjerama, prije svega o osiguranju područja oko nebodera. Naglasio je da zbog tih mjera dolazi do određenih prometnih gužvi, ali da je sigurnost prioritet jer postoji opasnost da bi, uslijed vjetra ili nepogoda, s oštećene zgrade mogli padati dijelovi stakla.

Dronovi su uspješno ušli u unutrašnjost Vjesnikova nebodera Izvor: Licencirane fotografije / Autor: BSKS







'Kao što ste vidjeli, to se može jasno uočiti ako se dođe blizu nebodera - mnogi su prozori napola razbijeni, i s te strane nam je sigurnost najvažnija', rekao je premijer, prenosi HRT. Objasnio je da je država jedan od suvlasnika, zajedno s ostalima, te da se odluke donose na temelju procjena Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, stručnjaka statičara i različitih ekspertiza nadležnih fakulteta.

'Za sada je prevladavajući stav da se neboder ukloni. Sada je samo pitanje metodologije - kako će se to i kada napraviti. Potreban je odgovarajući projekt i angažman tvrtke koja se time profesionalno bavi', naglasio je Plenković. Dodao je da su troškovi uklanjanja na teret suvlasnika te da postoji i polica osiguranja. Ponovio je da je država, sukladno odlukama Vlade, zainteresirana za otkup dijela ostalih suvlasnika Vjesnikova kompleksa. Nakon uklanjanja zgrade, istaknuo je, planira se izrada novog, adekvatnog projekta koji bi služio različitim sadržajima. 'Ideja je da se tamo sagradi objekt koji bi mogao biti dom niza institucija, puno je resora koji bi tamo mogli naći adekvatan smještaj', kazao je. Na pitanje bi li tamo moglo biti i mjesto za određeno ministarstvo, odgovorio je potvrdno. 'Predlažem da polako revidira taj svoj uradak' Premijer se potom osvrnuo na pitanje diplomatskih imenovanja i izjave predsjednika Zorana Milanovića o kandidatima za veleposlanička mjesta. Novinar je citirao Milanovića: 'Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, sve ćemo ih smrviti do kosti'.