Od ledenog jutra do snijega u Dalmaciji: Evo današnje prognoze

Danas ćre biti jelomice sunčano uz postupno jače naoblačenje poslijepodne i prema kraju dana na sjevernom Jadranu i zapadnim predjelima biti će mjestimice kiša, a u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije uz zahladnjenje i susnježica i snijeg, javlja DHMZ

Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, u Dalmaciji još ujutro mjestimice umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka biti će uglavnom od 9 do 13 °C.

U središnjoj Hrvatskoj gotovo bez vjetra, no u noći će na sjeveru puhati umjeren jugozapadnjak zbog kojeg će izostati jutarnji 'minusi'.

No, u južnijim će krajevima jutarnja će temperatura biti 'negativna'. Prema večeri oblaka će biti sve više, a u zapadnijim predjelima može pasti i malo kiše. Kiše već poslijepodne može biti na sjevernom Jadranu i u gorju, gdje će opet ponegdje pasti i malo snijega.

Prvi dio dana sunčaniji, u unutrašnjosti uz hladno jutro, a duž obale temperaturu od 3 °C, na otocima do 8 °C. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni prema kraju dana će pojačati, pa će i more biti uglavnom umjereno valovito. I u Dalmaciji popodne porast naoblake, a prema večeri ponegdje i kiša, u unutrašnjosti i susnježica i snijeg, kojeg prolazno jaka bura krajem dana može donijeti mjestimice i u priobalje.