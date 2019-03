Proljeće kuca na vrata, ali još se ne možemo opustiti - bit će prohladno i vjetrovito. A za vikend?

U utorak će na Jadranu biti pretežno sunčano i vjetrovito, a drugdje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te uglavnom bez oborina. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a na jugu može pasti još malo kiše, u zaobalju i snijega. Na kopnu će danju puhati umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar

Na Jadranu jaka i olujna bura mjestimice u Dalmaciji s orkanskim udarima, a na sjevernom Jadranu i sjeverni vjetar. Najviša temperatura uglavnom od 7 do 12 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod .

U srijedu, bit će djelomice sunčano, a uz postupno naoblačenje, popodne i prema kraju dana na zapadu mjestimice kiša, u gorju i snijeg. Ujutro je na kopnu moguć slab mraz. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, popodne jugo. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 1, na Jadranu od 2 do 6. Najviša dnevna od 10 do 13 °C.

U Zagrebu, sutra će biti umjereno, popodne i pretežno oblačno, a potkraj dana može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab. Jutro hladno uz temperaturu od -2 do 0 te mogućnost za slab mraz. Danju temperatura između 10 i 12 °C.