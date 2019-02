Od 'cifre koja zgražava' do poruka nade: Otkriveno što se događalo u Uljaniku i koji su mogući scenariji za dalje

Koliko će država morati izdvojiti za sanaciju? Je li uistinu došao kraj mukama Uljaniku i 3. maju? Gosti emisije Otvoreno bili su pomoćnik ministra gospodarstva Zvonimir Novak, član Uprave DIV grupe Darko Pappo, povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske u Uljaniku Đino Šverko, predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić, predsjednik županijske skupštine Primorsko-goranske županije Erik Fabijanić i zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek

'Temeljem analiza došli smo do rezultata da je ukupno stanje puno gore nego smo procjenjivali prije toga. To smo saželi u izvješće u ponudi gdje svi oni koji su zainteresirani za taj proces - uprava Uljanika i ministarstvo gospodarstva, odnosno Vlada, mogu temeljem tih naših podataka provesti samostalnu analizu, prihvatiti ih kao takve ili o bilo čemu oko toga razgovarati', rekao je Pappo.

'Na zadnjim sastancima prije otvaranja 'data rooma' imali smo sastanke s upravom i tada s odabranim strateškim partnerom gdje su te brojke bile uvelike manje - oko 650 milijuna eura. Popelo se na 830 milijuna eura kao ukupni trošak restrukturiranja u koje su ulazile i investicije za dislokaciju pojedinih dijelova proizvodnje, investicije u softver i drugo. Trošak poslovanja i trošak i koji je mogao pasti na državu kretao se oko 650 milijuna eura', objasnio je Novak. Na pitanje da se pojavila informacija kako Brodosplit od države traži da odmah na ime restrukturiranja da 1,4 milijarde eura te da je toliko spreman dati i Brodosplit zajedno s talijanskim partnerom, ali ne odmah nego kroz 10 godina te da to potvrdi ili opovrgne, Pappo je rekao da Brodosplit od države ne traži ništa.

'Imamo iskustva u preuzimanju poduzeća, imamo iskustva i u restrukturiranju brodogradilišta. Mi u našoj analizi uzimamo najgori mogući scenarij. On kao takav u konačnici ne mora nužno biti takav. U vremenu koje je pred nama mogući dio procijenjenog troška koji ima veze s poslovanjem u prošlosti može se umanjiti. Npr. brod je otkazan, mogu se ili ne moraju aktivirati jamstva, tu su posljedice prava koje kupci otkazani brodova imaju, odštete - to je široka paleta troškova odnosno cijene koju bi restrukturiranje trebalo podnijeti', objasnio je Pappo.

'U našoj ponudi je jasno istaknuto: Brodosplit i potencijalna akvizicija Uljanika ne uključuje bilo kakve posljedice proteklog poslovanja, dakle one troškove ili odljeve koji su već dospjeli, oni koji će tek dospjeti ili bilo koji troškovi koji imaju uzrok iz prošlog poslovanja. Koliko će to na kraju biti to će pokazati samo restrukturiranje. Ove brojke su izračun maksimalne vrijednosti koje se pojavljuju i izlaze iz tih analiza. Da bude svima jasno: za buduće poslovanje za koje bi mi kao novi vlasnik Uljanik grupe trebali biti odgovorni mi od države ne tražimo niti jedne jedine lipe. Država ima dvije opcije: Jedna je da podupre restrukturiranje sa državnom potporom, a druga je da ne podupre i da društvo ide u stečaj ili likvidaciju. I u jednom i u drugom slučaju država ima trošak. Mi smo u našoj ponudi pokušali dati analizu koliko bi državu koštao stečaj odnosno likvidacija cijele grupe, a koliko restrukturiranje. Želim naglasiti da restrukturiranje s pozitivnim ishodom znači da će dio tih sredstava državi biti vraćen', objasnio je Pappo ponudu Brodosplita.

Koliko je dala država

'U slučaju Brodosplita od 1.1.2013. do 31.12.2018.iz Brodosplita je direktno u proračun zbog poslovanja uplaćeno 800 milijuna kuna na temelju PDV-a poreza i doprinosa i gradu Splitu, zaposlenicima je uplaćeno nekih 50-60 milijuna eura plaća, a iz njih 30% od neto plaće opet završi u PDV-u ponovo. Imali smo preko 5 milijardi kuna nabave na domaćem tržištu, ti ljudi zapošljavaju i to se opet vraća u proračun. Tada država ima povrat uvjetno rečeno tih investicija odnosno troškova', dodao je. Na pitanje koji je maksimalni iznos koji bi država dala u spašavanje Uljanik grupe Novak je rekao da je Hrvatska je do sada u 2018. isplatila 2,45 milijardi kuna na ime protestiranih državnih jamstava izdanih za avansne uplate i kreditna zaduženja.