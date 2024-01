Obitelj i vodiči još uvijek zarobljeni u špilji, čeka se pad vodostaja

"Komunikacija s ovih petero ljudi otežana je zbog toga što se nalaze 2,5 kilometara udaljeni od početne točke. Cijela jama dugačka je osam kilometara. Oni su krenuli nešto ranije u subotu ujutro i sigurnosni protokol nalaže da do 15 sati moraju izaći. Kad se to nije dogodilo, alarmirane su sve nadležne službe i ovdje su pripadnici svih tih službi. Od civilne zaštite do vatrogasaca, prate ovu situaciju, ovdje su podignuti i šatori, deseci ljudi su u okolini kako bi nadzirali situaciju i kada bi se moglo započeti s ovom akcijom izvlačenja ove obitelji i vodiča na površinu", objasnila je reporterka.

Ušli na vlastitu odgovornost

"Posljednjih dana ovdje su padale poprilične količine padalina te je zbog toga zapravo jama i poplavljena. Obitelj i vodiči krenuli su u obilazak, no u jednom trenutku voda je poplavila sve i više nisu mogli izaći van", poručila je Kopčić.

"Ronioci dolaze do njih, ali oni ne mogu van, upravo zato jer nisu iskusni ronioci i van će morati plivajući i uz pomoć dodatne opreme kako bi izašli. Pitanje je hoće li to biti u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima ili kasno u noć. Tada se očekuje snižavanje razine vode, ali to bi moglo potrajati, sve ovisi o vremenu. Ronioci kažu, mi ćemo ići koliko god i kada god bude potrebno, kako bi se sve dopremilo ovim ljudima. Bilo je ovakvih situacija i ranije u okolnim špiljama, međutim nikada u ovoj Križnoj jami to nije bila situacija", ispričala je reporterka.

"Kako se radi o iskusnim vodičima, gotovo nikome nije jasno kako se ovo dogodilo, ali jasno je kako su ljudi ušli ovdje na vlastitu odgovornost, što je jedna bitna točka sigurnosnog protokola i nikada do sad nije bilo pravnih niti kaznenih posljedica u ovakvim situacijama", zaključila je.