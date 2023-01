Obersnel žestoko osudio kukasti križ na spomeniku antifašistima: Zabrinjava što neki misle da je to u redu, zabavno ili nebitno

Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Rijeke, Vojko Obersnel, žestoko je osudio čin šaranja nacističkog simbola, kukastog križa, na antifašističkom spomeniku na Banderovu

Objavu prenosimo u cijelosti:

Najoštrije osuđujem sramotni, obijesni čin šaranja kukastog križa na antifašističkom spomeniku palim borcima na Banderovu. Taj, ili ta skupina, koji su sramotni simbol iscrtali na imena stradalih, zaslužuju najstrožu kaznu i svaku osudu društva. Četrnaest boraca koji su poginuli između 1943. i 1945. borili su se za slobodu, za oslobođenje od fašizma i nacizma, za slobodu od ugnjetavanja.

Njihovi drugovi iz Saveza boraca "Banderovo" podigli su im spomenik kako se žrtva palih boraca ne bi nikad zaboravila. Borili su se upravo protiv politike koja se provodila pod simbolom kukastog križa. Išarati njihova imena tim simbolom degutantno je i sramotno. Zabrinjava me činjenica da se to događa, zabrinjavaju me pojedinci koji misle da je to u redu, da je zabavno ili da je nebitno.

Apsurdno je da se to dešava u danima kada je Hrvatska u potpunosti integrirana u Europsku uniju koja je nastala na tekovinama pobjede nad fašizmom i nacizmom. I te kako je bitno. Apeliram stoga na policiju da počinitelje što prije pronađe i kazni. Apeliram na učitelje, roditelje, mlade, ali i sve ostale članove društva, građane Rijeke, proučimo povijest, prisjetimo se povijesti. Učili smo je. Slušali smo djedove i bake i strahote koje su proživjeli u Drugom svjetskom ratu. Ne dopustimo da nam simboli pod kojima su te strahote proživljavane ikada budu dio svakodnevice. Rijeka je uvijek bila pametan grad koji zna što treba osuditi, što je nedopustivo i potpuno neprimjereno. Neka takva i ostane.