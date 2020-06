Obersnel Plenkoviću: Nije fer žrtvovati ugled EPK Rijeke za postotke u izborima

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel otvorenim se pismom obratio Andreju Plenkoviću nakon jučerašnjih premijerovih poziva policiji i DORH-u na 'spektakularne akcije' vezane uz 'procesuiranje onih koji su vezani uz SDP' te uz projekt Europske prijestolnice kulture.

U pismu riječki gradonačelnik premijeru napominje da projekt EPK 'nema politički predznak, ni SDP-ov, ni HDZ-ov'.

'Koliko mi je poznato, policija je prije tri, četiri mjeseca istraživala dokumentaciju o jednoj javnoj nabavi u tvrtki koja provodi EPK projekt, a što je (i je li išta) prijavila DORH-u, u ovom trenutku možemo samo nagađati temeljem medijskih natpisa. Stoga me čudi da pozivate na 'spektakularne akcije' precizirajući da su one nužne baš u projektu Europske prijestolnice kulture. Iz toga zaključujem da o nedavnom policijskom priopćenju znate više od mene, više od direktorice tvrtke i više od ljudi s čijim imenima se nepravedno i nepotrebno spekulira u medijima. Duboko sam vjerovao da ste čovjek posve drugačijih modela ponašanja i djelovanja', navodi Obersnel u svome pismu te dodaje kako ga razočarava da Plenković . EPK projekt povezuje s SDP-om jer 'čak ni ja to nikad nisam činio'.

'Ovaj projekt nadrasta stranačku politiku, nacionalan je, europski. Nadrasta i mene i Vas. Stoga zaista nije fer koristiti ga u predizborne svrhe. A pogotovo nije fer žrtvovati njegov ugled za postotke u izbornom ciklusu. Izražavam duboko žaljenje i razočaranost izjavom koju ste dali jer ona je posve suprotna našoj dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji', poručuje riječki gradonačelnik.