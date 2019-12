Novo istraživanje: HDZ-u pada rejting, Plenković najnegativniji i najpozitivniji

U napetoj predizbornoj atmosferi RTL ekskluzivno, u suradnji s Promocijom plus, donosi novi CRO Demoskop za prosinac. Istraživanje pokazuje kako su se kampanja za predsjedničke izbore, rat na desnici, završetak štrajka u školama i ostale aktivnosti odrazili na rejting stranaka, ali i političara te ima li među vodećim strankama, uoči predsjedničkih izbora, razloga za zadovoljstvo ili zabrinutost

HDZ-u se smanjuje prednost

Rejtinzi HDZ-a i SDP-a su na sličnoj razini, ali smanjuje se prednost HDZ-a, baš kao i prednost Kolakušićeve liste u odnosu na Most.

Da se sada održavaju parlamentarni izbori, HDZ bi bio relativni pobjednik s potporom od 27,3 posto. No, u odnosu na studeni bilježe pad od pola postotnog boda, dok za toliko raste SDP koji je na 25,2 posto potpore. Time je razlika između dviju vodećih stranaka smanjena. Blagi rast, na 6,6 posto, bilježi i lista bivšeg suca, sada europarlamentarca Mislava Kolakušića koji želi postati i predsjednik. No toj se listi približava Most koji podržava njegova rivala u predsjedničkoj utrci, Miroslava Škoru. I Most raste na 6,2 posto.