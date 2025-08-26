napad na bolnicu

Novinari u Gazi su poginuli jer je izraelska vojska gađala kameru Hamasa?

M. Šu.

26.08.2025 u 20:30

Novinari poginuli u Gazi
Novinari poginuli u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izraelska vojna istraga zaključila je da da je vojska u ponedjeljak napala ono što su smatrali položajem kamere Hamasa u napadu na bolnicu u Gazi u kojem je ubijeno pet novinara. Kako bi se otkrilo kako je donesena takva odluka, naložena je daljnja istraga

Izraelski sigurnosni dužnosnik izjavio je u utorak da niti jedan od petero novinara nije među šest ubijenih meta Hamasa.

Izraelske snage napale su u ponedjeljak bolnicu Nasser na jugu Pojasa Gaze, ubivši najmanje 20 ljudi, uključujući novinare koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije.

U svojoj izjavi u utorak, izraelska vojska je rekla da su trupe identificirale, kako tvrde, kameru koju je 'postavio Hamas' u tom području kako bi promatrali izraelske snage. Navedeno je da su djelovali kako bi uklonili prijetnju uništavanjem i demontiranjem kamere.

Zbog 'nekoliko rupa' u toj priči načelnik izraelskog Glavnog stožera naredio da se dodatno ispitaju: "Prvo, daljnji pregled postupka odobravanja prije napada, uključujući streljivo odobreno za napad i vrijeme odobravanja. Drugo, ispitivanje procesa donošenja odluka na terenu."

Načelnik Glavnog stožera naglasio je da izraelska vojska svoje aktivnosti usmjerava isključivo prema vojnim ciljevima.

Ured premijera Benjamina Netanyahua u ponedjeljak je priopćio da Izrael duboko žali zbog onoga što je nazvao 'tragičnom nezgodom'

Među ubijenim novinarima bili su i Reutersov snimatelj Hussam al-Masri, Mariam Abu Dagga, koja je radila kao slobodna novinarka za Associated Press i druge medije, Mohammed Salama, koji je radio za katarsku televizijsku kuću Al Jazeera, Moaz Abu Taha, slobodni novinar koji je radio za nekoliko novinskih organizacija, uključujući povremeno za Reutersu, i Ahmed Abu Aziz. Fotograf Hatem Khaled, koji je također radio za Reuters, ranjen je.

