Novi zagrebački GUP je tu, ali problemi nisu nestali: 'Ovo je apsurdno'

Iako je bilo puno peripetija, relativno brzo je usvojen zagrebački GUP. No, rasprava se nastavlja, ponajprije isticanjem propusta i nedostataka

Usvojen je dugo najavljivani zagrebački GUP. Dokument kojim se definiraju razvojni pravci u gradskom prostoru, godinu je dana čekao odobrenje Ministarstva graditeljstva. No, pitanje koje će i dalje biti predmetom rasprava jest kako će ove izmjene utjecati na život stanovnika Zagreba. Zastupnica u Gradskoj skupštini, Suzana Dobrić (Možemo!) u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, rekla je da su donošenjem GUPa "uspjeli uhvatiti" tri cilja: zadovoljavanje javnih potreba, povećanje zelenih površina te uređenje prostornog reda u gradu. Grad je dobio 18 hektara površine za javne i društvene sadržaje te 38 hektara zelenih površina. Zgrade više neće biti zbijene, parcele će imati više prirodnog terena, a ograničen je i broj stanova u obiteljskim zonama. "Od pristiglih prijedloga čak 70 posto je prihvaćeno, a više od polovice odnosilo se na unaprjeđenje zelenih i društvenih površina", dodala je Dobrić.

Apsurd u Botincu Unatoč javnim raspravama, mještani Botinca su prosvjedovali zbog trase nove prometnice koja je trebala prolaziti kroz kuću, dvorište dječjeg vrtića i garaže DVD-a. No, nitko nije uložio službeni prigovor, a gradonačelnik Tomašević je najavio da se cesta ondje neće graditi. Zbog dugog čekanja suglasnosti Ministarstva, veće izmjene GUP-a nisu bile moguće bez ponovnog odgađanja čitavog procesa, naglasila je Dobrić te dodala da će se u budućim izmjenama GUP-a u obzir uzeti zahtjevi stanovnika Botinca, u čijem se naselju, po novom GUP-u, mogu graditi samo kuće s najviše tri stana. Zastupnik Mario Župan (HDZ) situaciju u Botincu je nazvao apsurdnom jer građani ne mogu znati što je ucrtano. U starom GUP-u, kaže, ceste nije bilo. "Gradonačelnik Tomašević i njegove stručne službe su tu cestu ucrtali. Iako kaže da se ona neće graditi, ona je ucrtana i sada ljudi ne mogu legalno ni rekonstruirati, ni nadograđivati svoje kuće", rekao je Župan.

Građani Botinca prosvjeduju protiv izmjena GUP-a Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+3 Građani Botinca prosvjeduju protiv izmjena GUP-a Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Sedam ključnih problema Smatra da novi GUP nema riješenu prometnu i komunalnu infrastrukturu, a ne rješava ni stambeno pitanje mladih. Uz to, nabrojio je još sedam problema. "Netransparentan proces donošenja, proceduralni propusti, urbanistički nedostaci, neučinkovita prometna rješenja, pitanje povijesne jezgre, gdje se, kako tvrdi, promovira pješačenje, ali se istovremeno planiraju podzemne garaže u centru, zanemarivanje javnog interesa i nepoštivanje ekoloških standarda", pobrojao je Župan i obznanio da je zbog toga Klub HDZ-a zatražio skidanje točke o GUP-u s dnevnog reda. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) istaknuo je, pak, kako je 'do danas bilo moguće prenamjenjivati zelene površine u građevinska zemljišta. Danas to više nije slučaj. Takve površine mogu se koristiti isključivo za društvenu infrastrukturu – poput škola, vrtića i domova zdravlja'. 'U Novom Zagrebu više neće biti moguće graditi desetkatnice u ulicama s obiteljskim kućama, gdje ne postoji infrastruktura koja može podržati takvu gustoću stanovanja. Potrebno je osigurati stanove, ali ne stihijski i bez reda', poručio je Mišić.