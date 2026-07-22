12. noć

Iranci pišu da SAD opet gađa njihove gradove: Revolucionarna garda napala Jordan

M.Da.

22.07.2026 u 23:34

Nadzorni toranj u iranskoj luci Chabahar
Nadzorni toranj u iranskoj luci Chabahar Izvor: X / Autor: X
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Iranski mediji izvještavaju o nizu eksplozija u Ahvazu, Ramshiru i Siriku, dok je Revolucionarna garda priopćila da je u napadima na Jordan ubijeno nekoliko američkih vojnika

Iranski državni mediji izvijestili su o novom američkom raketnom napadu na područje oko zapadnog grada Ahvaza, blizu iračke granice, prenosi Sky News. Navode i da je pogođeno skladište u obližnjem Ramshiru.

Američko središnje zapovjedništvo se nije oglasilo s potvrdom da je napad započeo i 12. noć zaredom.

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Iranska državna televizija izvijestila je da se čulo nekoliko eksplozija u gradu Siriku, koji se nalazi na istočnoj obali Hormuškog tjesnaca.

Nešto ranije, tamošnji su mediji izvijestili da su iranske snage ciljale američke vojne položaje u istočnom Jordanu.

Iranska Revolucionarna garda ranije je izvijestila da je "određeni broj" pripadnika američke vojske ubijen i ranjen u napadima na američke vojne instalacije u jordanskim zračnim bazama Kralj Faisal i Princ Hassan.

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