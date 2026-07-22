Iranci pišu da SAD opet gađa njihove gradove: Revolucionarna garda napala Jordan

Iranski državni mediji izvijestili su o novom američkom raketnom napadu na područje oko zapadnog grada Ahvaza, blizu iračke granice, prenosi Sky News. Navode i da je pogođeno skladište u obližnjem Ramshiru.

Američko središnje zapovjedništvo se nije oglasilo s potvrdom da je napad započeo i 12. noć zaredom.