Iranci pišu da SAD opet gađa njihove gradove: Revolucionarna garda napala Jordan

Iranski mediji izvještavaju o nizu eksplozija u Ahvazu, Ramshiru i Siriku, dok je Revolucionarna garda priopćila da je u napadima na Jordan ubijeno nekoliko američkih vojnika
Iranski državni mediji izvijestili su o novom američkom raketnom napadu na područje oko zapadnog grada Ahvaza, blizu iračke granice, prenosi Sky News. Navode i da je pogođeno skladište u obližnjem Ramshiru.
Američko središnje zapovjedništvo se nije oglasilo s potvrdom da je napad započeo i 12. noć zaredom.
Iranska državna televizija izvijestila je da se čulo nekoliko eksplozija u gradu Siriku, koji se nalazi na istočnoj obali Hormuškog tjesnaca.
Nešto ranije, tamošnji su mediji izvijestili da su iranske snage ciljale američke vojne položaje u istočnom Jordanu.
Iranska Revolucionarna garda ranije je izvijestila da je "određeni broj" pripadnika američke vojske ubijen i ranjen u napadima na američke vojne instalacije u jordanskim zračnim bazama Kralj Faisal i Princ Hassan.