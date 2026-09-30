Novi sustav za europske hitne službe: Razmjenjivali bi snimke, poruke i lokacije u stvarnom vremenu

'Sigurnost Europe ovisi o našoj sposobnosti zajedničkog djelovanja. Kada dođe do krize naše hitne službe moraju moći odmah komunicirati preko granica diljem Europe', izjavio je povjerenik za unutarnje poslove Magnus Brunner . Povjerenik navodi primjer kada su ovoga ljeta vatrogasci iz Njemačke i Belgije izgubili kontakt dok su se borili s požarom na međusobnoj granici.

Komunikacijski sustavi država članica nisu međusobno povezani i prestaju raditi kad prijeđu granicu. Novi sustav trebao bi omogućiti neometanu i stabilnu komunikaciju u stvarnom vremenu među svim hitnim službama u svakom trenutku i preko svih granica EU-a, čak i ako zemaljski komunikacijski sustavi nisu dostupni.

Požari, poplave, oluje, prijetnje bespilotnim letjelicama kritičnoj infrastrukturi ili teroristički napadi zahtijevaju učinkovit i dobro koordiniran odgovor naše policije, vatrogasaca, zdravstvenih službi i timova civilne zaštite, kaže Komisija. Novi sustav će raditi na širokopojasnoj tehnologiji poput 5G, umjesto radio vezama, te će omogućiti prvim interventnim službama dijeljenje podataka, videa, pisanih poruka i geolokacije u stvarnom vremenu.

Prva skupina od oko 12 država trebala bi se pridružiti novom sustavu 2030. godine, a sve bi se trebale pridružiti najkasnije do 2036.

Izvršna potpredsjednica Komisije Henna Virrkunen, koja je odgovorna za sigurnost, rekla je da EU neće uspostaviti jedan središnji sustav za upravljanje svim podacima, već će zemlje zadržati potpunu kontrolu nad vlastitim komunikacijskim sustavima, dok će europski okvir osigurati interoperabilnost tih sustava.

Sustav bi trebao biti siguran i zaštićen od kibernetičkih i hibridnih napada s pomoću šifriranja i snažnog protokola. Oslanjat će se na dva subjekta: Centar Europske unije za praćenje mreže koji će osigurati sigurnu i otpornu optičku mrežu, omogućujući zemljama da se povežu putem jedne središnje točke umjesto da međusobno grade mnogo zasebnih veza te Centar EU-a za praćenje sigurnosti, koji će pratiti rizike za kibernetičku sigurnost, procjenjivati prijetnje i podupirati države članice.