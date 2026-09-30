Rusi prijete NATO-u nuklearnim oružjem, oglasio se Rutte

Kada bi Rusija htjela djelovati protiv Finske, neke od baltičkih zemalja, Poljske ili bilo koje druge zemlje članice NATO-a, došlo bi do gomilanja vojske , dodao je Rutte. Rusija je ranije u srijedu upozorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako zapadni savez pokuša odsjeći Kalinjingrad, rusku eksklavu koja graniči s Baltičkim morem.

U dokumentu upućenom NATO-u, u koji je agencija Reuters imala uvid, Moskva je optužila savez za 'opasan i nepromišljen smjer' koji nosi 'visoke rizike od izbijanja izravnog oružanog sukoba'.

Osim ovog povjerljivog upozorenja, ruska veleposlanstva u najmanje tri europske zemlje objavila su u posljednja tri dana priopćenja u kojima optužuju NATO za eskalaciju napetosti putem vojnih vježbi i planiranja scenarija koji uključuju Kalinjingrad. Rusija je također odbacila zapadne optužbe da predstavlja prijetnju Europi.

Rutte je potom poručio je da je NATO obrambeni savez te da će ostati uključen u konvencionalnu, ali i nuklearnu obranu Europe. Rusiju pak je pozvao da prestane s nuklearnim prijetnjama. 'Mislim da je najbolji način da se s pozabavimo s ovime jest malo smirenosti na strani NATO-a. Možemo si dopustiti malo smirenosti, ali moramo se i pobrinuti za to da nastavimo raditi to što radimo', kazao je Rutte.