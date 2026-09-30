reket s vrha

CDU i CSU zaprijetili Berlinu: Ako Ljevica preuzme vlast, zavrnut ćemo pipu

V. B./Hina

30.09.2026 u 17:25

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Lucas Vallecillos / VWPics / Profimedia
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Njemačke savezne pokrajine u kojima je na vlasti demokršćanska Unija CDU/CSU zaprijetile su da će vladi savezne pokrajine Berlin, u kojoj bi na vlast mogla doći stranka Ljevica, uskratiti financijsku pomoć u sklopu federalne raspodjele, prenose njemački mediji u srijedu

'Ako u Berlinu na vlast dođe stranka koja u programu sadrži antisemitizam i mržnju prema Židovima, pokrenut ćemo raspravu o tome tko će u budućnosti financirati glavni grad', rekao je predstavnik bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU) Klaus Holetschek nakon sastanka pokrajinskih čelnika Unije CDU/CSU u Muenchenu.

Nedopustivo je da se ekstremisti nagrađuju

Prije toga je i premijer Bavarske i predsjednik CSU Markus Soeder zaprijetio Berlinu uskraćivanjem financija ako na vlast dođe stranka Ljevica.

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'Nedopustivo je da se ekstremistička, antidemokratska i prije svega antisemitska politika nagrađuje', rekao je Soeder ukazujući na činjenicu da je Bavarska zemlja koja najviše uplaćuje u fond financijskog izjednačavanja saveznih pokrajina od čega Berlin natprosječno profitira.

Stranka Ljevica, koja je proizišla iz režimske DDR socijalističke partije SED, je na izborima za pokrajinski parlament u gradu-saveznoj pokrajini Berlinu 20. rujna osvojila 25,7 posto glasova.

Ona se već tijekom predizborne kampanje našla na udaru kritika zbog islamističkih i antisemitskih strujanja unutar berlinskog ogranka kao i zbog najave da će oduzeti stanove stambenim koncernima čime bi se navodno snizile stanarine.

Na proslavi izborne pobjede Ljevice u Berlinu su se osim toga pojavile vodeće ličnosti organiziranog kriminala u Berlinu iz redova arapske zajednice.

Ljevica u Berlinu stremi koaliciji sa Zelenima i Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD).

Oba moguća koalicijska partnera su kao uvjet za koaliciju postavila jasno ograđivanje stranke od antisemitskih strujanja u vlastitim redovima. SPD je kao uvjet postavio i odustajanje od izvlaštenja stambenih koncerna.

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