CDU i CSU zaprijetili Berlinu: Ako Ljevica preuzme vlast, zavrnut ćemo pipu

Prije toga je i premijer Bavarske i predsjednik CSU Markus Soeder zaprijetio Berlinu u skraćivanjem financija ako na vlast dođe stranka Ljevica.

' Ako u Berlinu na vlast dođe stranka koja u programu sadrži antisemitizam i mržnju prema Židovima , pokrenut ćemo raspravu o tome tko će u budućnosti financirati glavni grad', rekao je predstavnik bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU) Klaus Holetschek nakon sastanka pokrajinskih čelnika Unije CDU/CSU u Muenchenu.

'Nedopustivo je da se ekstremistička, antidemokratska i prije svega antisemitska politika nagrađuje', rekao je Soeder ukazujući na činjenicu da je Bavarska zemlja koja najviše uplaćuje u fond financijskog izjednačavanja saveznih pokrajina od čega Berlin natprosječno profitira.

Stranka Ljevica, koja je proizišla iz režimske DDR socijalističke partije SED, je na izborima za pokrajinski parlament u gradu-saveznoj pokrajini Berlinu 20. rujna osvojila 25,7 posto glasova.

Ona se već tijekom predizborne kampanje našla na udaru kritika zbog islamističkih i antisemitskih strujanja unutar berlinskog ogranka kao i zbog najave da će oduzeti stanove stambenim koncernima čime bi se navodno snizile stanarine.

Na proslavi izborne pobjede Ljevice u Berlinu su se osim toga pojavile vodeće ličnosti organiziranog kriminala u Berlinu iz redova arapske zajednice.

Ljevica u Berlinu stremi koaliciji sa Zelenima i Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD).

Oba moguća koalicijska partnera su kao uvjet za koaliciju postavila jasno ograđivanje stranke od antisemitskih strujanja u vlastitim redovima. SPD je kao uvjet postavio i odustajanje od izvlaštenja stambenih koncerna.