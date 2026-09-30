Britanci se vraćaju u EU? Macron: 'To bi bila odlična vijest'

Macron je govorio u Madridu na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom nakon što je britanski premijer Andy Burnham rekao da bi njegova zemlja trebala razmotriti svoje opcije kada je riječ o budućem odnosu s EU-om, uključujući ponovno članstvo.

Španjolska čeka raširenih ruku

Sanchez je rekao da bi Španjolska "raširenih ruku" prihvatila Britaniju natrag u EU.

Britanski premijer Andy Burnham izjavio je u srijedu da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Europskom unijom, uključujući u konačnici i povratak u EU, dok pojačava nastojanja za obnovu veza s Europom.