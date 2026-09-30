Britanci se vraćaju u EU? Macron: 'To bi bila odlična vijest'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u srijedu rekao da će biti "odlična vijest" i "dobra odluka" ako Velika Britanija odluči ponovo se pridružiti Europskoj uniji, a španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je da bi njegova zemlja povratak Britanije u EU dočekala 'raširenih ruku'
Macron je govorio u Madridu na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom nakon što je britanski premijer Andy Burnham rekao da bi njegova zemlja trebala razmotriti svoje opcije kada je riječ o budućem odnosu s EU-om, uključujući ponovno članstvo.
Španjolska čeka raširenih ruku
Sanchez je rekao da bi Španjolska "raširenih ruku" prihvatila Britaniju natrag u EU.
Britanski premijer Andy Burnham izjavio je u srijedu da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Europskom unijom, uključujući u konačnici i povratak u EU, dok pojačava nastojanja za obnovu veza s Europom.
Govoreći za BBC nakon što je na godišnjoj konferenciji Laburističke stranke rekao da je Brexit "donio više štete nego koristi", Burnham je kazao da bi Britanija trebala razmotriti različite modele dugoročnog odnosa s Europom i odlučiti koji joj nudi najbolji put naprijed.
"Možemo ostati tu gdje jesmo. To je svakako jedna od mogućnosti, ako ljudi misle da je ovo dobro mjesto na kojem treba ostati", rekao je Burnham.
"Možemo razmotriti ono što je George Osborne rekao o carinskoj uniji. Možemo razmotriti ono što su Liberalni demokrati na svojoj konferenciji rekli o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i do kraja", rekao je.