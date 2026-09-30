'Ispast ćemo smiješni pred svijetom': Ugledni arhitekt tvrdi da se Maksimir još može spasiti

Dok se nakon burnih reakcija javnosti i političara sve glasnije zaziva odustajanje od pobjedničkog projekta novog Maksimira, arhitekt Damir Ljutić upozorava da bi poništenje međunarodnog natječaja moglo Hrvatskoj nanijeti mnogo veću štetu od nekoliko izgubljenih milijuna eura. Bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba smatra da bi država pred vodećim svjetskim uredima ispala neozbiljna, a tvrdi i da projekt koji je razljutio navijače još nije izgubljen slučaj: može se mijenjati, pa čak i radikalno

Ideja talijanskih arhitekata iz milanskog studija VG13 Architects Studio Associato izazvala je zgražanje u javnosti te se ogroman postotak građana koji su iskazali mišljenje o novom Maksimiru ne slaže s odabirom stručnog žirija i dosta paušalno zaziva da se natječaj poništi.

O Maksimiru se jučer govorilo i u emisiji Otvoreno, a prije nekoliko dana javio se i premijer Andrej Plenković te je dosta indikativno poručio: 'Biste li vi gradili kuću koja vam se ne sviđa?' Dinamovi navijači ogorčeni su činjenicom da Dinamo neće dobiti stadion famoznog 'zatvorenog tipa', na društvenim mrežama objavljuju se AI rješenja ili dorade odabranog projekta i sve se više čini da se rad talijanskih arhitekata, barem u ovom obliku, neće graditi. No može li se samo tako poništiti ozbiljan, a takvim je barem prikazan, međunarodni natječaj za kapitalni projekt u jednoj od europskih metropola? Ako pitate višestruko nagrađivanoga zagrebačkog arhitekta Damira Ljutića, bivšeg predsjednika Društva arhitekata Zagreba, takvo što bilo bi izrazito problematično.

Opasno za buduće projekte 'Kao prvo, to bi bila teška kulturološka i civilizacijska sramota i za grad i za državu. Uskoro će se raspisati međunarodni natječaj za gradnju Vladine zgrade na mjestu srušenog Vjesnikova nebodera. To je također ozbiljan i velik projekt. Ako poništimo ili odustanemo od ovog natječaja, koji će se ozbiljan arhitektonski ured javiti na taj natječaj kad vidi da smo poništili ovaj za stadion? Ispast ćemo smiješni i neozbiljni u očima Europe i svijeta', smatra Ljutić i nastavlja: 'Osim toga, zaboravlja se koliko bi to koštalo. Pa nije samo tako poništiti jedan i raspisati drugi natječaj. Nisam upoznat s time postoje li penali na ovom natječaju, ali sam nagradni fond bio je oko milijun eura. Ocjenjivački sud je koštao, žiri je koštao, sve je to koštalo – govorimo o nekoliko milijuna eura koje ćemo baciti u vjetar. Netko je sve to platio, odnosno morat će ponovno platiti. A zašto? Zato što ljudi po društvenim mrežama kukaju da im se stadion ne sviđa jer ne izgleda onako kako su ga zamišljali. Glavni i ogroman problem u ovoj priči bio je potpun nedostatak bilo kakve komunikacije prije natječaja, za vrijeme natječaja i nakon natječaja. Emocija nije zabranjena; ljudi imaju pravo reći što misle. Stvorila se shizofrena situacija jer su ljudi očekivali Allianz Arenu, a dobili su nešto što ne razumiju. Naručitelji natječaja nisu uopće komunicirali s ljudima. Trebali su organizirati panele, ići po kvartovima, razgovarati s ljudima, čuti što oni hoće, kako razmišljaju i, po potrebi, objasniti im da neke stvari koje oni žele možda nisu najbolje rješenje', kaže Ljutić. Talijanski arhitekti pobijedili su na natječaju na koji se prijavilo 88 radova iz čitavog svijeta, a to im je prvi veliki kapitalni projekt te prvi stadion koji su osmislili, što mnogi također smatraju minusom.

'Eiffela su željeli utopiti u Seini, a sad mu se dive' 'Ovaj stadion ima potencijal biti vrhunsko djelo, ali to ne znači da se ljudima mora svidjeti. Takvih primjera ima jako puno u povijesti. Gustavea Eiffela željeli su utopiti u Seini kad je predstavio svoj toranj u Parizu pa mu se danas svi dive', smatra Ljutić. Odabranom radu najviše se zamjera činjenica da tribine nisu spojene te da je previše otvoren i na vjetrometini. Svatko tko je bio na sadašnjem u Maksimiru u jesenskim ili zimskim mjesecima dobro zna koliko može biti hladno i neugodno kad iz maksimirske šume krene onaj hladni vjetar. 'Termin koji stalno čujem u ovoj hajci na novi stadion je funkcionalnost. Kažu da nije funkcionalan, a u biti nemaju pojma o čemu pričaju. Da se razumijemo, ako stadion nije dvorana, odnosno ako krov nije potpuno zatvoren, zimi će biti hladno. Ako je vani pet stupnjeva i puše vjetar, neće vjetar zaobići stadion. To je iluzija. Slažem se da ovi otvoreni kutovi stadiona ne pomažu tome, ali tu govorimo o jednom ili dva stupnja razlike. Čitam i slušam da će ljudi pokisnuti. Kiša ne pada vertikalno, nema toga krova koji će zaštititi baš sve redove tribine od kiše. Ljudi to ne moraju znati i imaju pravo na svoj dojam. Ali isto tako bi trebali vjerovati profesionalcima, a ovaj je žiri sastavljen od profesionalaca i trebali bi razumjeti kad im netko želi nešto objasniti. A nitko im, ponavljam, ništa nije objasnio', kaže Ljutić.

Pobjedničko rješenje na natječaju Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb







Pobjedničko rješenje na natječaju Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

Promjena projekta je moguća, ali... Pitali smo ga je li moguće i do koje mjere doraditi postojeći projekt da bi svi bili zadovoljni. 'Naravno da je moguće i ne bi to bilo prvi put. Veliki Norman Foster projektirao je novu zgradu Bundestaga u Berlinu i zamislio je ravni stakleni krov. Svi živi su se pobunili, Foster je promijenio projekt i na kraju napravio veliku kupolu. To su radikalne promjene i pitanje je jesu li arhitekti ovog stadiona spremni na takve promjene', kaže Ljutić i dodaje: 'Sve je stvar dogovora, ali onda se mogu javiti svi ostali s natječaja i reći da će i oni nešto doraditi. Može se dati i primjedba na natječaj, koja košta oko šezdeset tisuća eura, što dodatno komplicira stvar. Sumnjam da si manji uredi mogu to priuštiti, ali velikima, poput Zahe Hadid i Kenga Kume, to nije problem platiti. I gdje smo onda? Idealno bi bilo da se uspiju dogovoriti neke korekcije u dizajnu. Ocjenjivački sud mora dati jasne naputke i nadam se da će ih ti mladi arhitekti moći usvojiti. Imam dojam da u javnom diskursu ljudi ni ne znaju što zapravo žele. Treba im pokazati da ih se razumije, da ih se uvažava, ali im ne treba podilaziti jer se onda gubi smisao čitavog natječaja. Nijedno veliko arhitektonsko djelo nije nastalo jer je samo arhitekt bio genijalac, već zato što je komunicirao i surađivao', naglašava arhitekt. Idejno rješenje talijanskih arhitekata komentirali su i statičari te su izrazili sumnju u izvedivost projekta prema sadašnjim nacrtima. Kako doznajemo od drugih arhitekata, ovaj stadion i još dva od prvih pet nagrađenih uopće se ne bi smjeli izvoditi.

Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.





Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.