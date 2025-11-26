Novi skandal u Francuskoj: Bivši djelatnik ministarstva drogirao više od 200 žena na intervjuima za posao

No umjesto da pronađe posao, 45-godišnja Delezenne sada je jedna od više od 240 žena u središtu kriminalističke istrage o navodnom drogiranju žena bez njihova znanja na mjestu gdje nikada nisu očekivale da će biti meta - razgovoru za posao. Istražni sudac ispituje navode da je tijekom devet godina desecima žena koje je visoki državni službenik Christian Nègre intervjuirao za posao ponudio kavu ili čaj pomiješan s jakim i ilegalnim diuretikom, za koji je znao da će ih potaknuti na mokrenje.

Tri žene svoja su iskustva prepričale za Guardian . Jedna od njih je Sylvie Delezenne , marketinška stručnjakinja iz Lillea, koja je bila oduševljena kada ju je 2015. putem LinkedIna kontaktirao voditelj ljudskih resursa u francuskom ministarstvu kulture i pozvao u Pariz na razgovor.

Nègre je često predlagao nastavak razgovora vani, u dugim šetnjama daleko od toaleta, kažu žene. Mnoge žene se sjećaju kako su se borile s potrebom za odlaskom na toalet i osjećale se sve lošije. Neke, u očaju, kažu da su mokrile u javnosti ili nisu na vrijeme stigle do kupaonice.

'U to vrijeme nisam ni znala da ova vrsta napada postoji', kaže Delezenne.

Navodni napadi izašli su na vidjelo 2018. godine, nakon što je kolega prijavio Nègrea da navodno pokušava fotografirati noge visokog dužnosnika, što je potaknulo policiju da pokrene istragu. Policajci su pronašli na njegovom računalu pronašli tablicu pod nazivom "Eksperimenti", gdje je navodno zabilježio vrijeme uzimanja droga i reakcije žena.

Godine 2019., nakon što je smijenjen iz ministarstva i državne službe, Nègre je stavljen pod formalnu istragu zbog nekoliko optužbi, od drogiranja do seksualnog napada. Njegova odvjetnica, Vanessa Stein, rekla je da neće komentirati dok istraga traje.

Louise Beriot, odvjetnica nekoliko žena, rekla je o slučaju: „Pod izlikom seksualne fantazije, radi se o moći i dominaciji nad ženskim tijelima... kroz poniženje i kontrolu.“

Šest godina kasnije, ovaj slučaj je posljednji u Francuskoj koji je bacio svjetlo na zlouporabu drogom, poznatu u zemlji kao "kemijsko podvrgavanje". Izraz je se pojavio prošle godine kada se Gisèle Pelicot odrekla svoje anonimnosti na suđenju desecima muškaraca koji su proglašeni krivima za silovanje nakon što ju je bivši suprug drogirao.

No nekoliko žena u istrazi o drogiranju na razgovoru za posao reklo je da njihov slučaj predugo traje do suđenja, što samo povećava njihovu traumu.

Svjedočanstva

Delezenne je imala 35 godina kada je pozvana u prestižnu zgradu ministarstva kulture u blizini pariškog muzeja Louvre, a Nègre ju je odveo u salu za sastanke. Iz pristojnosti je, rekla je, prihvatila kavu. Automat za kavu bio je u prometnom hodniku, a Delezenne je rekla da je sama pritisnula gumb za lagano zaslađenu kavu. Rekla je da je Nègre uzeo njezinu šalicu, okrenuo se da pozdravi kolegicu, a zatim prešao hodnik prije nego što se vratio i pružio joj piće. Navodno je predložio da izađu van i pogledaju neke spomenike. Delezenne je rekla da su dugo šetali po vrtovima Tuileries odgovarajući na pitanja, a cijeli proces intervjua trajao je nekoliko sati.

'Ali osjećala sam sve veću potrebu za mokrenjem. Ruke su mi drhtale, srce mi je lupalo, kapljice znoja slijevale su mi se niz čelo i crvenila sam se. Rekla sam: 'Trebat će mi pauza.' Ali on je nastavio hodati.' Na kraju nije mogla izdržati. Morala je čučnuti uz rub tunela koji je vodio do pješačkog mosta preko Seine. Rekla je: 'Prišao je, skinuo jaknu i rekao: 'Zaštitit ću te.' Mislila sam da je to čudno.'

Četiri godine kasnije kontaktirala ju je policija i otkrila joj da je njezino ime u Nègreovoj tablici pod nazivom "Eksperimenti", zajedno s bilješkama i fotografijama potkoljenica. Danas ima dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj.



Još jedna žena koju je kontaktirala policija je Anaïs de Vos, koja je imala 28 godina kada se 2011. prijavila za posao pomoćnice u Ministarstvu kulture. Ona inače ne pije kavu, ali ovaj put je prihvatila šalicu. Nègre je otišao u kut sobe za sastanke kako bi je sam pripremio, rekla je.

Predložio je da prošetaju vani, ali de Vos je vrlo brzo trebala na WC pa je zamolila da se vrati jer joj je hladno. On je, međutim, prešao ulicu u drugom smjeru, prema obali Seine. Tada ju je izravno pitao: 'Trebaš li piškiti?', što ju je, kaže, zaprepastilo.

Nije je iznenadilo što ju je policija kontaktirala 2019. 'Uvijek sam mislila da je nešto čudno'.

Treća žena progovorila je pod pseudonimom Émilie. Kada se incident dogodio imala je 29 godina i etablirala se u svijetu umjetnosti kada je 2017. počela tražiti novi posao. Nègre ju je kontaktirao putem LinkedIna i pozvao u regionalni ured za kulturu u Strasbourgu, gdje je tada radio. Ponudio joj je čaj i izašao iz sobe da ga sam pripremi, prije nego što je nastavio intervju šetnjom uz rijeku i posjetom katedrali, koji je trajao dva sata, rekla je.

'Htjela sam ići u kupaonicu, ali on je rekao: 'Ovdje nema toaleta. Idemo dalje.' Hodao je vrlo, vrlo sporo, zaustavljajući se da postavlja pitanja. 'Osjećala sam vrtoglavicu; mislila sam da ću se onesvijestiti.' Vratila se, a on ju je odveo ravno do privatnog toaleta koji se nalazio odmah uz njegov ured. 'Osjećala sam se stvarno čudno', rekla je.

Dvije godine kasnije, čula je za medijski izvještaj o istrazi navodnog davanja diuretika od strane neimenovane osobe u ministarstvu kulture. 'Odjednom je sve imalo smisla, ali bio je to ogroman šok', rekla je.