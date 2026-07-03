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Novi sindikat najavio dolazak u Vladu zbog radnika Plobesta i Revije

I.H./Hina

03.07.2026 u 15:37

Novi sindikat
Novi sindikat Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Nakon višegodišnjih bezuspješnih pokušaja i poziva Vladi, iz Novog sindikata najavili su se na sastanak u srijedu, 8. srpnja, kad će ponovno zatražiti obeštećenje bivših radnika Plobesta iz Ploča i Revije iz Šibenika, koji već više od 25 godina čekaju isplatu plaća i otpremnina

"U nemogućnosti uspostave komunikacije, odlučili smo najaviti se na sastanak u Vladi RH u srijedu, 8. srpnja. Na sastanak dolazimo u 10 sati", poručili su u priopćenju iz Novog sindikata i dodali da će, ako iz Vlade ne prime odgovor, taj termin smatrati prihvaćenim.

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Unatoč nizu sastanaka s nekoliko ministara, na kojima je, kako navode, uvijek bilo iskazano razumijevanje za probleme radnika, do danas nije ponuđeno rješenje. "Uvijek je izgovor da se radi o složenom problemu koji treba rješavati međuresorno", rekao je predsjednik Novog sindikata Mario Iveković.

Iz Novog sindikata ocijenili su i da sa strane Vlade postoji strah od velikog broja prevarenih radnika iz raznih tvrtki diljem Hrvatske, ako se pomogne radnicima Revije i Plobesta.

Podsjetili su, međutim, da je Vlada u međuvremenu napravila iznimke u slučajevima tvrtki Dalmacijavino i Dalma, obrazlažući to činjenicom da je u tim tvrtkama još u tijeku stečajni postupak. "Da nije tragično bilo bi smiješno", poručio je Iveković, ocjenjujući da mogućnost obeštećenja radnika prevarenih prije 25 do 30 godina Vlada veže uz to je li stečaj u pojedinoj tvrtki dovršen.

"Jasno je da za rješavanje problema radnika Revije i Plobesta, kao i mnogih drugih prevarenih radnika u procesu uništavanja tvrtki tijekom i neposredno nakon pretvorbe i privatizacije, leži u političkoj odluci i volji da se problem riješi", naglasili su iz Novog sindikata.

O najavi sastanka obavijestili su i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstvo financija te Ministarstvo hrvatskih branitelja.

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