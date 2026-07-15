Novi napadi u Iranu, Trump: 'Ne volim davati rokove, ali...'

Napadi su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za prijetnju plovilima koja slobodno prolaze kroz Hormuški tjesnac , navodi se. Jutrošnji napadi CENTOM-a, usmjereni na obalne obrambene sustave i skladišta i mjesta za lansiranje krstarećih raketa na Velikom Tunbu, trajali su 90 minuta, prenosi Sky news .

Manje od sat vremena prije početka napada, novinari su pitali Donalda Trumpa ima li Iran rok prije nego što SAD počne napadati iranske mostove. 'Ne volim davati rokove, ali oni znaju kako to ide... bolje im je da se dobro ponašaju', odgovorio je Trump.

Državna novinska agencija Mehr izvijestila je o eksplozijama diljem Irana, nakon što su SAD potvrdile da provode drugi krug napada. Agencija je izjavila da se čulo nekoliko eksplozija u Ahvazu, Chabaharu, Bandar Abbasu i Rasku. Američko središnje zapovjedništvo ranije je objavilo da SAD nakon jutrošnjih napada slijedi novi val.