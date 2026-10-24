borba s hutistima

Drama u Saudijskoj Arabiji: Presretnute balističke rakete, oglašena uzbuna u Meki i Džedi

Bi. S. / Hina

24.10.2026 u 12:46

Hutisti, ilustrativna fotografija
Hutisti, ilustrativna fotografija Izvor: Screenshot / Autor: X
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije, koja se bori protiv jemenskih hutista, objavila je u subotu da je uništila dvije balističke rakete koje je ta skupina povezana s Iranom ispalila prema Taifu i Yanbuu

Saudijska civilna zaštita nakratko je izdala upozorenja stanovnicima o mogućoj opasnosti u Taifu i Yanbuu, kao i u svetome gradu Meki te u drugom po veličini gradu u kraljevstvu, Džedi.

Oko deset minuta poslije agencija je izvijestila da je opasnost prošla.

vezane vijesti

Presretanje raketa uslijedilo je dva dana nakon što su hutisti objavili da su napali saudijsko ministarstvo obrane u Rijadu, postrojenja saudijskog naftnog diva Aramco u crvenomorskom gradu Yanbuu i Međunarodnu zračnu luku Kralj Fahd u Damamu, pri čemu su prema saudijskim vlastima poginule dvije osobe.

Saudijske vlasti nisu potvrdile navedene napade u Rijadu i Yanbuu.

Aramco je uputio osoblje da evakuira sjedište tvrtke u zaljevskom gradu Dhahranu, reklo je u četvrtak za Reuters šest izvora.

Koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije priopćila je u četvrtak da je presrela bespilotne letjelice iznad Rijada i Medine, nedaleko od Yanbua.

U srijedu su hutisti zanijekali lansiranje bespilotnih letjelica prema Medini, nakon što je koalicija objavila da je presrela letjelice iznad tog svetoga grada i saudijske Istočne pokrajine.

Hutisti su ranije ovog mjeseca upozorili zrakoplovne tvrtke da ne upotrebljavaju saudijski zračni prostor, izuzevši samo zračni prostor iznad Meke i Medine, dok su intenzivirali napade na kraljevstvo.

Obnovljene borbe označile su prekid primirja iz 2022. godine dogovorenog posredovanjem UN-a, koje je u velikoj mjeri bilo zaustavilo prekogranične napade između koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije, koja podupire međunarodno priznatu jemensku vladu, i hutista koji kontroliraju glavni grad Sanu. Eskalacija je otvorila još jedno bojište u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
priveden osumnjičenik

priveden osumnjičenik

U plamenu Hitlerovo 'Orlovo gnijezdo': Policija objavila nove detalje
važan pokazatelj

važan pokazatelj

Slovačka izlazi na 'superizbore' Što će biti s Ficom
mate uzinić

mate uzinić

Riječki nadbiskup oglasio se o Torcidi: Osudio veličanje ustaštva, ali i upozorio na drugu opasnost

najpopularnije

Još vijesti