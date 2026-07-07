Novi kaos na Savskoj: Taksi upao u rupu kod tračnica, tramvaji stali

Na gradilištu na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u Zagrebu ponovno je došlo do incidenta nakon što je taksi upao u rupu kod tramvajskih tračnica
Ovoga puta u iskop je zapeo taksi marke Nissan, zbog čega je došlo do kraćeg zastoja u prometovanju tramvaja.
Gradilište je otvoreno u subotu, 4. srpnja, a riječ je o još jednom u nizu sličnih incidenata na istoj lokaciji, gdje je već nekoliko vozila završilo u rupi uz tračnice.
Podsjetimo, Državni inspektorat danas je privremeno zatvorio gradilište zbog toga što uz rovove nisu bile postavljene zaštitne ograde.
Iz Grada Zagreba poručili su da je izvođač radova odmah pristupio uklanjanju nedostataka. 'Izvođač je na gradilištu promptno pristupio postavljanju zaštitne ograde te se sutra očekuje ponovno otvaranje gradilišta', odgovorili su iz Grada.