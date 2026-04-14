Novi izraelski napadi u Pojasu Gaze: Među poginulima policajac i djeca

Četiri osobe, uključujući trogodišnjeg dječaka Yahyu Al-Malahija, ubijene su u napadu koji je ciljao policijsko vozilo u gradu Gazi. Među poginulima je i policajac, dok je devet prolaznika ranjeno, od kojih neki teško, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Na sjeveru enklave, u blizini Džabalije, izraelska vatra ubila je 14-godišnjeg dječaka Adama Ahmeda Halaa, rekli su zdravstveni dužnosnici i njegova obitelj.

Kasnije u utorak, izraelski zračni napad pogodio je blizu kampa Beach u zapadnom gradu Gazi, usmrtivši najmanje tri osobe i ranivši nekoliko drugih, rekli su zdravstveni dužnosnici.