prolijevanje krvi

Novi izraelski napadi u Pojasu Gaze: Među poginulima policajac i djeca

M.Da./Hina

14.04.2026 u 23:18

Gaza
Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
Izraelska vatra ubila je najmanje devet Palestinaca, uključujući dvoje djece, u odvojenim incidentima diljem Pojasa Gaze u utorak, rekli su lokalni zdravstveni dužnosnici, u najnovijem nasilju kojim se potkopava sporazum o prekidu vatre postignut uz posredovanje SAD-a

Četiri osobe, uključujući trogodišnjeg dječaka Yahyu Al-Malahija, ubijene su u napadu koji je ciljao policijsko vozilo u gradu Gazi. Među poginulima je i policajac, dok je devet prolaznika ranjeno, od kojih neki teško, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Na sjeveru enklave, u blizini Džabalije, izraelska vatra ubila je 14-godišnjeg dječaka Adama Ahmeda Halaa, rekli su zdravstveni dužnosnici i njegova obitelj.

Kasnije u utorak, izraelski zračni napad pogodio je blizu kampa Beach u zapadnom gradu Gazi, usmrtivši najmanje tri osobe i ranivši nekoliko drugih, rekli su zdravstveni dužnosnici.

Krhko primirje

Izraelska vojska nije komentirala nijedan od tih incidenata. Na sjeveru Gaze, izraelska vojska izjavila je da je ubila muškarca koji se približio liniji primirja s Hamasom.

Primirje koje je započelo prošlog listopada zaustavilo je dvogodišnji sukob, ali je ostavilo izraelske trupe pod kontrolom nad depopuliranom zonom koja čini više od polovice Gaze, s Hamasom na vlasti u preostalom, uskom obalnom pojasu.

Pripadnici Hamasa - Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Mekael Bhar / Sipa Press / Profimedia

Napadi na policijske snage

Izrael je od listopada pojačao napade na policijske i sigurnosne snage predvođene Hamasom, ubivši desetke ljudi, rekli su dužnosnici militantne skupine u Gazi, optužujući Izrael da pokušava izazvati kaos i anarhiju.

Više od 750 Palestinaca ubijeno je otkako je sporazum o primirju stupio na snagu, dok su militanti ubili četiri izraelska vojnika. Izrael i Hamas međusobno se okrivljuju za kršenje primirja.

Palestinci također tvrde da izraelske snage šire okupacijsku zonu uz širenje ilegalnih naselja židovskih doseljenika, što Izrael poriče.

  • Ovan

    Ovan

    Dan vam donosi pojačanu potrebu da stvari pokrenete odmah, ali neće svi moći pratiti vaš tempo. Na poslu se otvara prostor za brzu odluku koja bi vam mogla ići u korist. U ljubavi ste izravni, no pripazite da ne zvučite grublje nego što namjeravate. Večer je idealna za fizičku aktivnost i pražnjenje viška energije.
     

  • Bik

    Bik

    Danas vam najviše odgovara mirniji ritam i jasan plan bez previše improvizacije. Financijska tema mogla bi ponovno doći u fokus, osobito ako čekate odgovor ili isplatu. U odnosima tražite sigurnost i manje tolerirate nejasne poruke. Netko iz bliskog kruga mogao bi vas ugodno iznenaditi pažljivim gestama.
     

  • Blizanci

    Blizanci

    Bit ćete posebno rječiti, duhoviti i spremni na kontakte koji vam mogu otvoriti nova vrata. Jedan razgovor mogao bi se pokazati važnijim nego što vam se u prvi tren čini. U ljubavi vas privlače dinamika i igra, ali izbjegavajte dvosmislene poruke ako želite jasan ishod. Dobar je trenutak i za kratko putovanje ili dogovor u zadnji čas.

  • Rak

    Rak

    Danas biste mogli ozbiljnije razmišljati o poslovnom smjeru i vlastitim ambicijama. Osjećate da više ne želite stajati po strani, a to će se vidjeti i u načinu na koji nastupate. U privatnim odnosima važna će biti podrška osobe kojoj vjerujete. Pripazite samo da ne preuzmete tuđe brige kao da su vaše.
     

  • Lav

    Lav

    Pred vama je dan koji traži više hrabrosti nego inače, ali vi to znate pretvoriti u prednost. Moguće su vijesti koje vas potiču na novi plan, suradnju ili put. U ljubavi želite više pažnje i jasno će se vidjeti ako je ne dobivate dovoljno. Nemojte glumiti ravnodušnost ondje gdje vam je zapravo stalo.

  • Djevica

    Djevica

    Praktična pitanja danas traže vaše puno vrijeme i koncentraciju, ali upravo tu briljirate. Mogli biste riješiti nešto što već danima odgađate i osjetiti veliko olakšanje. U emotivnim odnosima poželjet ćete više reda i iskrenosti, bez suvišnih igara. Večer vam donosi potrebu za mirom, tišinom i distancom od ljudi koji vas iscrpljuju.
     

  • Vaga

    Vaga

    Odnosi su danas u prvom planu i teško ćete ignorirati ono što se već neko vrijeme kuha ispod površine. Dobar je trenutak za iskren razgovor, posebno ako želite smanjiti napetost s partnerom ili bliskom osobom. U poslu vas može razveseliti podrška nekoga od koga to možda niste očekivali. Pazite samo da ne pristajete na kompromise koji vam dugoročno ne odgovaraju.

  • Škorpion

    Škorpion

    Dan je odličan za rezove, odluke i jasno postavljanje prioriteta. Na poslu biste mogli pokazati zavidnu odlučnost i preuzeti kontrolu nad situacijom koja je drugima kaotična. U ljubavi osjećaji jesu jaki, ali neće vam biti lako izgovoriti sve što mislite. Netko bi mogao tražiti više nježnosti nego što ste danas spremni pokazati.

  • Strijelac

    Strijelac

    Raspoloženje vam raste kako dan odmiče, a s njim i želja za zabavom, flertom i spontanim planovima. Kreativne ideje dolaze lako pa bi bilo dobro da ih odmah negdje zapišete. U ljubavi su moguća ugodna iznenađenja, posebno ako ste otvoreni za nešto neočekivano. Ne dopustite da vas sitna obveza izbaci iz dobrog ritma.

  • Jarac

    Jarac

    Danas vam je važan osjećaj kontrole, ali okolnosti vas mogu natjerati na malo više fleksibilnosti. Obiteljska ili stambena pitanja traže dodatnu pažnju i možda jedan konkretan razgovor. U poslu ste pouzdani kao i uvijek, no netko bi vas mogao pokušati požuriti bez razloga. U ljubavi manje analizirajte, a više pokažite što osjećate.

  • Vodenjak

    Vodenjak

    Misli vam rade brzo, a ideje dolaze iznenada i u valovima. Dan je odličan za pisanje, pregovore, poruke i sve što uključuje razmjenu informacija. U ljubavi biste mogli reći nešto vrlo iskreno, možda i impulzivno, ali to bi na kraju moglo razjasniti odnos. Izbjegavajte rasprave s ljudima koji vas uporno ne žele razumjeti.
     

  • Ribe

    Ribe

    Fokus vam se danas vraća na osobnu vrijednost, novac i osjećaj sigurnosti. Mogli biste jasnije vidjeti što vam se isplati, a što vas samo emocionalno troši. U ljubavi tražite nježnost, ali i potvrdu da niste jedini koji ulažete trud. Dan je dobar za male odluke koje kasnije mogu donijeti veliku razliku.

Naslovnica - tportal
kvantna utrka

kvantna utrka

Europa misli ozbiljno: Na -273°C gradi se tehnologija koja bi mogla srušiti dominaciju SAD-a i Kine
ratna industrija

ratna industrija

Zelenski razotkrio svijetu svu vatrenu moć Ukrajine: 'Domaće, učinkovito i snažno'
a što sad?

a što sad?

Vučićev najveći dogovor možda pada u vodu: 'On si to ne smije dopustiti, a ne voli gubiti'
VAL DEZINFORMACIJA

VAL DEZINFORMACIJA

Lažne vijesti i izmišljeni programi: Kako je domaća propaganda bezuspješno pokušala spasiti Orbána
užasne scene

užasne scene

Užasne vijesti za Francusku pred SP: Zvijezda Liverpoola doživjela jednu od najtežih ozljeda u nogometu
FINALNA ODLUKA

FINALNA ODLUKA

Hauser otkazao sve koncerte u 2026., zdravlje stavio na prvo mjesto

najnovije

Naslovnica - tportal
Još vijesti
Good game

sport

još vijesti
ARBELOA BIVŠI

ARBELOA BIVŠI

Ovo bi bio spektakl: Otkriveno ime novog trenera Reala, Kroos stiže kao pomoćnik?
I HNS TRAŽI NASLJEDNIKA

I HNS TRAŽI NASLJEDNIKA

Evo koga hrvatski reprezentativci žele za izbornika nakon Dalića
VELIKI INTERES

VELIKI INTERES

ManCity pronašao zamjenu za Guardiolu? Neki su ga spominjali i kao Barcinog trenera
TRENER NIŠTA NE SKRIVA

TRENER NIŠTA NE SKRIVA

Totalna drama u Hamburgu, ali i Londonu: Razlog je Luka Vušković

preporučujemo

urednički izbor

life & show

još vijesti
NEMA MIRA KOD aLBORA

NEMA MIRA KOD aLBORA

Džihan se našao između dvije vatre, Zerin se rastaje: U 'Dalekom gradu' sve je napetije
VIRALNI video

VIRALNI video

Jedan detalj sa susreta Trumpa i nizozemskog kraljevskog para svima je zapeo za oko
IZGLEDA PRELIJEPO

IZGLEDA PRELIJEPO

Jedan detalj čini ovu Zarinu haljinu savršenim komadom za ljubiteljice tihog luksuza
VIDLJIVi učinci

VIDLJIVi učinci

Ove jednostavne navike donose više zdravlja od bilo kojeg fitness trenda
BIRAJU SEBE

BIRAJU SEBE

Okreću novu stranicu: Ova tri znaka napokon se rješavaju pritiska i osjećaju veće zadovoljstvo

najpopularnije

Još vijesti

vijesti

biznis

sport

komentari

lifestyle

showtime

tech

promo
atraktivna cijena i uvjeti financiranja

atraktivna cijena i uvjeti financiranja

Vožnja bez kompromisa – WOW ponuda marke Peugeot
TV market

TV market

Ekskluzivni sadržaj i vodeći izlagači: najveće tvrtke dolaze na NEM Dubrovnik 2026
transformacijA visokog obrazovanja

transformacijA visokog obrazovanja

AI, inovacije i poduzetništvo: Kako ZŠEM kroz EUonAIR stvara lidere budućnosti
Xiaomi Fan Festival

Xiaomi Fan Festival

Uz Xiaomi pametne uređaje proljetni reset može biti jednostavniji no ikad prije. Evo detalja
centralni portal

centralni portal

Revolucija ulaznica na Entrio.hr: od danas baš svi događaji na jednom mjestu
  • Ovan

    Ovan

    Dan vam donosi pojačanu potrebu da stvari pokrenete odmah, ali neće svi moći pratiti vaš tempo. Na poslu se otvara prostor za brzu odluku koja bi vam mogla ići u korist. U ljubavi ste izravni, no pripazite da ne zvučite grublje nego što namjeravate. Večer je idealna za fizičku aktivnost i pražnjenje viška energije.
     

  • Bik

    Bik

    Danas vam najviše odgovara mirniji ritam i jasan plan bez previše improvizacije. Financijska tema mogla bi ponovno doći u fokus, osobito ako čekate odgovor ili isplatu. U odnosima tražite sigurnost i manje tolerirate nejasne poruke. Netko iz bliskog kruga mogao bi vas ugodno iznenaditi pažljivim gestama.
     

  • Blizanci

    Blizanci

    Bit ćete posebno rječiti, duhoviti i spremni na kontakte koji vam mogu otvoriti nova vrata. Jedan razgovor mogao bi se pokazati važnijim nego što vam se u prvi tren čini. U ljubavi vas privlače dinamika i igra, ali izbjegavajte dvosmislene poruke ako želite jasan ishod. Dobar je trenutak i za kratko putovanje ili dogovor u zadnji čas.

  • Rak

    Rak

    Danas biste mogli ozbiljnije razmišljati o poslovnom smjeru i vlastitim ambicijama. Osjećate da više ne želite stajati po strani, a to će se vidjeti i u načinu na koji nastupate. U privatnim odnosima važna će biti podrška osobe kojoj vjerujete. Pripazite samo da ne preuzmete tuđe brige kao da su vaše.
     

  • Lav

    Lav

    Pred vama je dan koji traži više hrabrosti nego inače, ali vi to znate pretvoriti u prednost. Moguće su vijesti koje vas potiču na novi plan, suradnju ili put. U ljubavi želite više pažnje i jasno će se vidjeti ako je ne dobivate dovoljno. Nemojte glumiti ravnodušnost ondje gdje vam je zapravo stalo.

  • Djevica

    Djevica

    Praktična pitanja danas traže vaše puno vrijeme i koncentraciju, ali upravo tu briljirate. Mogli biste riješiti nešto što već danima odgađate i osjetiti veliko olakšanje. U emotivnim odnosima poželjet ćete više reda i iskrenosti, bez suvišnih igara. Večer vam donosi potrebu za mirom, tišinom i distancom od ljudi koji vas iscrpljuju.
     

  • Vaga

    Vaga

    Odnosi su danas u prvom planu i teško ćete ignorirati ono što se već neko vrijeme kuha ispod površine. Dobar je trenutak za iskren razgovor, posebno ako želite smanjiti napetost s partnerom ili bliskom osobom. U poslu vas može razveseliti podrška nekoga od koga to možda niste očekivali. Pazite samo da ne pristajete na kompromise koji vam dugoročno ne odgovaraju.

  • Škorpion

    Škorpion

    Dan je odličan za rezove, odluke i jasno postavljanje prioriteta. Na poslu biste mogli pokazati zavidnu odlučnost i preuzeti kontrolu nad situacijom koja je drugima kaotična. U ljubavi osjećaji jesu jaki, ali neće vam biti lako izgovoriti sve što mislite. Netko bi mogao tražiti više nježnosti nego što ste danas spremni pokazati.

  • Strijelac

    Strijelac

    Raspoloženje vam raste kako dan odmiče, a s njim i želja za zabavom, flertom i spontanim planovima. Kreativne ideje dolaze lako pa bi bilo dobro da ih odmah negdje zapišete. U ljubavi su moguća ugodna iznenađenja, posebno ako ste otvoreni za nešto neočekivano. Ne dopustite da vas sitna obveza izbaci iz dobrog ritma.

  • Jarac

    Jarac

    Danas vam je važan osjećaj kontrole, ali okolnosti vas mogu natjerati na malo više fleksibilnosti. Obiteljska ili stambena pitanja traže dodatnu pažnju i možda jedan konkretan razgovor. U poslu ste pouzdani kao i uvijek, no netko bi vas mogao pokušati požuriti bez razloga. U ljubavi manje analizirajte, a više pokažite što osjećate.

  • Vodenjak

    Vodenjak

    Misli vam rade brzo, a ideje dolaze iznenada i u valovima. Dan je odličan za pisanje, pregovore, poruke i sve što uključuje razmjenu informacija. U ljubavi biste mogli reći nešto vrlo iskreno, možda i impulzivno, ali to bi na kraju moglo razjasniti odnos. Izbjegavajte rasprave s ljudima koji vas uporno ne žele razumjeti.
     

  • Ribe

    Ribe

    Fokus vam se danas vraća na osobnu vrijednost, novac i osjećaj sigurnosti. Mogli biste jasnije vidjeti što vam se isplati, a što vas samo emocionalno troši. U ljubavi tražite nježnost, ali i potvrdu da niste jedini koji ulažete trud. Dan je dobar za male odluke koje kasnije mogu donijeti veliku razliku.

Pogledaj detaljni horoskop

kultura

autozona

no planet b

nagradnjače

još nagradnjača

playtoy

još igara
belot
snaps
sah
jambalaja
covjece
preferans

pročitaj još

Navijači i legenda Liverpoola brutalno po Slotovu miljeniku nakon debakla: 'Bio je užasan'

liga prvaka

Navijači i legenda Liverpoola brutalno po Slotovu miljeniku nakon debakla: 'Bio je užasan'

Rusija privremeno postrožuje kontrolu izvoza helija, evo do kad vrijede ta pravila

POTREBNE DOZVOLE

Rusija privremeno postrožuje kontrolu izvoza helija, evo do kad vrijede ta pravila

Barca imala prolaz u rukama pa sve izgubila: Razočarani Flick nakon ispadanja poslao jasnu poruku

liga prvaka

Barca imala prolaz u rukama pa sve izgubila: Razočarani Flick nakon ispadanja poslao jasnu poruku

Eurosong sada osvaja i Ameriku: Jubilarno izdanje prikazivat će se diljem svijeta

SKLOPLJEN UGOVOR

Eurosong sada osvaja i Ameriku: Jubilarno izdanje prikazivat će se diljem svijeta

Bivši sudac La Lige: 'Barcelona nije oštećena'

sudačka kontroverza

Bivši sudac La Lige: 'Barcelona nije oštećena'

PSG neokrznut prošao kroz Liverpool i ostaje u prilici obraniti europski naslov

DVOSTRUKO SLAVLJE

PSG neokrznut prošao kroz Liverpool i ostaje u prilici obraniti europski naslov

Prešao je milijun kilometara: Pogledajte reakciju vlasnika i što se dogodilo na brojaču

HIT VIDEO

Prešao je milijun kilometara: Pogledajte reakciju vlasnika i što se dogodilo na brojaču

Dobre vijesti iz Osijeka: Ugašen požar skladišta HŽ-a, ozlijeđenih nema

otvorena pruga

Dobre vijesti iz Osijeka: Ugašen požar skladišta HŽ-a, ozlijeđenih nema

Ovo što je napravio Yamal nije napravio nitko u povijesti Lige prvaka

obara rekorde

Ovo što je napravio Yamal nije napravio nitko u povijesti Lige prvaka

Ovo je bilo ružno! Pogledajte kako je golman Atletica nokautirao kopačkom Fermina Lopeza

potekla je krv

Ovo je bilo ružno! Pogledajte kako je golman Atletica nokautirao kopačkom Fermina Lopeza

Predsjednik prvaka Italije želi drastične promjene u nogometu: Super prvenstvo, utakmica po 50 minuta, bez kartona...

CIRKUS

Predsjednik prvaka Italije želi drastične promjene u nogometu: Super prvenstvo, utakmica po 50 minuta, bez kartona...

Užas u Andamanskom moru: 250 nestalih nakon prevrtanja čamca

un objavio

Užas u Andamanskom moru: 250 nestalih nakon prevrtanja čamca

Porsche je 17 godina stajao zaboravljen u garaži, a onda je uslijedio nevjerojatan preokret

POGLEDAJTE VIDEO

Porsche je 17 godina stajao zaboravljen u garaži, a onda je uslijedio nevjerojatan preokret

Ukrajina širi proizvodnju dronova izvan svojih granica: Potpisan novi sporazum

potvrđeno

Ukrajina širi proizvodnju dronova izvan svojih granica: Potpisan novi sporazum

PSG pomeo i izbacio blijedi Liverpool! Evo što je nakon debakla rekao trener Redsa

liga prvaka

PSG pomeo i izbacio blijedi Liverpool! Evo što je nakon debakla rekao trener Redsa

Dnevni horoskop za 15. travnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 15. travnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Nevjerojatno što je VAR večeras pokazao sucu: Scena s Anfielda nasmijala cijeli svijet

bizarna situacija

Nevjerojatno što je VAR večeras pokazao sucu: Scena s Anfielda nasmijala cijeli svijet

Novi izraelski napadi u Pojasu Gaze: Među poginulima policajac i djeca

prolijevanje krvi

Novi izraelski napadi u Pojasu Gaze: Među poginulima policajac i djeca

Barcelona bila nadomak preokreta, a onda se sama uništila. Pogledajte što se dogodilo u Madridu

liga prvaka

Barcelona bila nadomak preokreta, a onda se sama uništila. Pogledajte što se dogodilo u Madridu

Dvije osobe ozlijeđene u požaru u najstarijoj ruskoj tvornici baruta

kazan

Dvije osobe ozlijeđene u požaru u najstarijoj ruskoj tvornici baruta

Ekonomski stručnjak upozorava na 'noćnu moru', poručuje: 'Imamo veliki problem'

velika neizvjesnost

Ekonomski stručnjak upozorava na 'noćnu moru', poručuje: 'Imamo veliki problem'

Fotografije iz salona otkrile su što je Modrić promijenio na svom izgledu

OSVJEŽEN LOOK

Fotografije iz salona otkrile su što je Modrić promijenio na svom izgledu

Završeni pregovori Izraela i Libanona: 'Hezbollah treba u potpunosti razoružati'

washingtonski razgovori

Završeni pregovori Izraela i Libanona: 'Hezbollah treba u potpunosti razoružati'

Pogledajte golove spektakla u Španjolskoj! Barcelona se u potpunosti vratila, a onda Atletico uzvratio

vjeruju u preokret

Pogledajte golove spektakla u Španjolskoj! Barcelona se u potpunosti vratila, a onda Atletico uzvratio

Ovaj gol hrvatske reprezentativke morate vidjeti nekoliko puta. Kakva majstorija!

SAMO NA TPORTALU

Ovaj gol hrvatske reprezentativke morate vidjeti nekoliko puta. Kakva majstorija!

Naslovnica - tportal
kvantna utrka

kvantna utrka

Europa misli ozbiljno: Na -273°C gradi se tehnologija koja bi mogla srušiti dominaciju SAD-a i Kine
ratna industrija

ratna industrija

Zelenski razotkrio svijetu svu vatrenu moć Ukrajine: 'Domaće, učinkovito i snažno'
a što sad?

a što sad?

Vučićev najveći dogovor možda pada u vodu: 'On si to ne smije dopustiti, a ne voli gubiti'
VAL DEZINFORMACIJA

VAL DEZINFORMACIJA

Lažne vijesti i izmišljeni programi: Kako je domaća propaganda bezuspješno pokušala spasiti Orbána
užasne scene

užasne scene

Užasne vijesti za Francusku pred SP: Zvijezda Liverpoola doživjela jednu od najtežih ozljeda u nogometu
FINALNA ODLUKA

FINALNA ODLUKA

Hauser otkazao sve koncerte u 2026., zdravlje stavio na prvo mjesto

najnovije

Još vijesti
Good game

sport

još vijesti
ARBELOA BIVŠI

ARBELOA BIVŠI

Ovo bi bio spektakl: Otkriveno ime novog trenera Reala, Kroos stiže kao pomoćnik?
I HNS TRAŽI NASLJEDNIKA

I HNS TRAŽI NASLJEDNIKA

Evo koga hrvatski reprezentativci žele za izbornika nakon Dalića
VELIKI INTERES

VELIKI INTERES

ManCity pronašao zamjenu za Guardiolu? Neki su ga spominjali i kao Barcinog trenera
TRENER NIŠTA NE SKRIVA

TRENER NIŠTA NE SKRIVA

Totalna drama u Hamburgu, ali i Londonu: Razlog je Luka Vušković

preporučujemo

urednički izbor

life & show

još vijesti
NEMA MIRA KOD aLBORA

NEMA MIRA KOD aLBORA

Džihan se našao između dvije vatre, Zerin se rastaje: U 'Dalekom gradu' sve je napetije
VIRALNI video

VIRALNI video

Jedan detalj sa susreta Trumpa i nizozemskog kraljevskog para svima je zapeo za oko
IZGLEDA PRELIJEPO

IZGLEDA PRELIJEPO

Jedan detalj čini ovu Zarinu haljinu savršenim komadom za ljubiteljice tihog luksuza
VIDLJIVi učinci

VIDLJIVi učinci

Ove jednostavne navike donose više zdravlja od bilo kojeg fitness trenda
BIRAJU SEBE

BIRAJU SEBE

Okreću novu stranicu: Ova tri znaka napokon se rješavaju pritiska i osjećaju veće zadovoljstvo

najpopularnije

Još vijesti

vijesti

biznis

sport

komentari

lifestyle

showtime