Novi iranski prijedlog za kraj rata: Oglasila se Bijela kuća

Leavitt nije rekla što Trump misli o prijedlogu prema kojem bi se Hormuški tjesnac otvorio, a iranski nuklearni program raspravljao kasnije. No, rekla je da Trumpovi osnovni zahtjevi ostaju isti.

Trump želi da se otvori tranzitni naftni plovni put kroz Hormuški tjesnac i da Iran preda svoj obogaćeni uranij.

'Ne bih rekla da to razmatraju. Samo bih rekla da je jutros bila rasprava o kojoj ne želim prerano govoriti i sigurna sam da ćete o toj temi čuti izravno od predsjednika', rekla je.