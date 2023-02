Od ožujka sve ide gore 10 posto: Ljudi moraju znati da će poskupljenje biti i neka se na to pripreme

Veliki dobavljači najavili su trgovcima čak 60 novih cjenika, a RTL Danas doznaje da od ožujka sve poskupljuje 10 posto

' Poskupljenje je sigurno i na to treba računati. Vi ne možete inflaciju zaustaviti, to je isto kao da pokušavate zaustavljati plimu. Plima kada dođe, ona dolazi i nemate tu snagu da je zaustavite, ista je stvar s inflacijom – ona pokriva sve.', kaže za RTL Danas Branko Roglić , vlasnik grupacije Orbico.

'Ja očekujem da će poskupljenja biti do 10-ak posto. Neki proizvodi će poskupjeti više, neki će poskupjeti manje. Ljudi moraju znati da će poskupljenje biti i neka se na to pripreme', ističe Roglić.

Nove cijene na policama dočekat će nas za manje od dva tjedna.

'Radi se o 60-ak dobavljača – o povećanjima koja će stupiti na snagu 1. ožujka, neka će stupiti na snagu u travnju – do onda imamo najave novih cjenika', kaže za RTL Martin Evačić, predsjednik HUP-Udruge trgovina.

Ivica Katavić, predsjednik Udruženja za trgovinu HGK kaže kako se uglavnom 'radi o proizvodima iz uvoza' te da bi to značilo za trgovce da će morati korigirati svoje maloprodajne cijene, a za kupce da će te proizvode u budućnosti na policama pronaliziti po nešto višim cijenama.

S trenutačnim cijenama poslovanje je neodrživo, kažu trgovci, ali i distributeri.

'To je balon koji se napuhava i on će eksplodirati, to je sigurno. Mi distributeri nastojimo da ne poskupljujemo svoj posao, da samo prenesemo cijenu koju dobijemo od naših proizvođača, ja se nadam da ćemo u tome uspjeti i da ćemo cijene koje dobijemo od naših proizvođača prenijeti bez dodatnog poskupljenja', zaključuje Branko Roglić.