Nove cijene: Fiksni dio odvoza otpada u Zagrebu umjesto 68,57 koštat će 48 kuna

Umjesto 68,57 kuna, odvoz miješanog komunalnog otpada u Zagrebu koštat će 48 kuna. Riječ je o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, puštenoj u javno savjetovanje

Prošlog tjedna, podsjetimo, gradonačelnik Milan Bandić najavio je da će se fiksni dio računa ipak smanjiti, i to od 1. travnja, a na novi prijedlog cijene primjedbe se mogu dati do 19. veljače.

No dok se to ne promijeni, Zagrepčani će od 1. veljače odvoz otpada, kao što smo pisali, računati po novom cjeniku koji će sadržavati fiksni i varijabilni dio. Fiksni će biti jednak za sve i iznosit će 68,57 kuna, a varijabilni će se računati umnoškom broja mjesečnih odvoza, litraže kante i iznosom od 12 lipa po litri spremnika. Koliko bi to točno trebalo poskupjeti, detaljno možete pročitati klikom na link.