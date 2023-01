Nova runda mirenja Uprave i sindikata u Holdingu: Hoće li Zagreb biti u smeću i bez tramvaja te hoće li komunalije poskupjeti?

Pet predstavnika sindikata koji djeluju unutar Zagrebačkog holdinga (ZGH) te tri člana Uprave ZGH i miriteljica Aida Marijan pokušat će danas u 15 sati naći zajednički jezik u novoj rundi pregovora, u procesu mirenja do kojeg je došlo nakon što su krajem prosinca propali pregovori o potpisivanju dodatka II. Kolektivnom ugovoru, na kojima su sindikati tražili povećanje osnovice plaća, materijalnih prava te sistematizaciju radnih mjesta po podružnicama

Ne pronađu li zajednički jezik danas i sutra, sindikati su najavili generalni štrajk. No ako dođe do njega, neće se dogoditi ovaj tjedan, a vjerojatno ni idući, jer će se prije njega morati poštovati procedura propisana Zakonom o radu. Također, neće sve moći stati, ali će funkcionirati na minimalnoj razini.

Iako dvije strane ne mogu komentirati to kako teče proces mirenja, sukladno zakonu, jasno je da je priča, kao i u prosincu, zapela oko novca.

Dražen Jović, predsjednik Sindikata ZGH – ZET i jedan od petero sindikalista koji sjede za pregovaračkim stolom, nazvao je to 'helikopterskim bacanjem novca' jer su sistematizacija i reorganizacija predmet pregovora.

'Ako se postigne dogovor u mirenju, sistematizacija bi se rješavala do 1. ožujka jer je to opsežan posao', naglasio je Jović.

'Bila je korona, pa potres, pa smrt bivšeg gradonačelnika, onda su stigli izbori, pa izbor nove Uprave i njihovo upoznavanje s problemom', kazao je Jović. Napominje da se s novom Upravom Holdinga pokušava riješiti to od rujna 2021., ali bezuspješno.

Valja podsjetiti da se o sistematizaciji radnih mjesta unutar podružnica ZGH godinama govori i ona je poprimila oblik mitskog bića iako je prema slovu posljednjeg potpisanog Kolektivnog ugovora, onog iz 2020., trebala biti napravljena u roku od 90 dana. Ili, preciznije, prema članku 167. trebali su biti sklopljeni dodaci ugovoru, odnosno prilozi koji sadržavaju grupe složenosti poslova s radnim mjestima, pojedinačne koeficijente složenosti za ta radna mjesta te dodatke za otežane uvjete rada. No to se nije dogodilo ni u jednoj podružnici Holdinga.

Mirjana Kaltak, predsjednica Sindikata Čistoće Zagreb, upozorila je da odluka Uprave Holdinga s kraja prosinca radnicima ne jamči nova prava jer nije postala dio Kolektivnog ugovora te da može biti ukinuta u bilo kojem trenutku.

'O sadržaju mirenja ne mogu i ne smijem. Čim smo ušli u proces mirenja, to je znak da se ušlo obostrano dobrom voljom u to da se situacija riješi i vjerujem i nadam se da će biti tako, jer štrajk je zadnja opcija koja nikome nije u interesu. Pregovori i mirenja su uvijek dugotrajni i mukotrpni i uvijek je to stvar kompromisa', kazala je Kaltak. Dodala je kako ni posljednji pregovori za Kolektivni ugovor nisu bili lagani, ali tada je dogovor postignut u zadanom roku i nije se išlo u proces mirenja.

Poput nje, u procesu sudjeluje sindikalist Zdravko Stoilković te je također istaknuo da im je cilj da se dogovor postigne.

'I vikend smo proveli na sastancima s poslodavcem, a sve u cilju da se postigne sporazum. Naša očekivanja idu u tom smjeru', kazao je Stoilković. Upitan koliko su nakon vikenda bliži tome, kazao je da se uvijek nakon 'višesatnih i dugotrajnih sastanaka postigne nekakav napredak'.