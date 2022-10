Nova regulacija rada: Prosječna plaća prodavača u trgovinama je 4658 kuna, a evo koliko nedjeljom zarade po satu

Premijer Andrej Plenković najavio je ograničavanje rada nedjeljom. Hoće li Ustavni sud i ovaj put srušiti tu odluku? Hoće li trgovine nedjeljom veći dio godine biti zatvorene? Što to znači za turističku zemlju? Je li odobrenje rada na šesnaest nedjelja godišnje dovoljno za većinu trgovaca? Hoće li djelatnici neke tvrtke bez posljedica moći nedjeljom odbiti doći na posao?

'Regulirati rad, ali i odmor u tjednu, kako je to običaj i tradicija u našoj zemlji. Ustavni sud nije sporio da se to regulira na takav način, odnosno da se odredi dan u tjednu kao odmor', poručila je.

Mikuš Žigman je kazala da je Ustavni sud u svojim odlukama rekao da Hrvatska u svom pravnom sustavu ima pravo tako to učiniti i da je pitanje reguliranje radnog vremena nije pitanje ustavnosti, odnosno nije ustavno pitanje. Ono što je Ustavni sud u svojim odlukama osporio su iznimke, odnosno način na koji su one bile prethodno propisane. I zaključio je da način na koji su do sada bili uređeni, dakle, Izmjene i dopune zakona, nisu bile razmjerne, odnosno, neuravnotežene.

Ovog puta se pazilo na ravnotežu i razmjernost između potreba gospodarstva, potreba građana i potreba potrošača. Šesnaest nedjelja bi bilo radno i poslodavci mogu organizirati rad onako kako im je primjereno, odnosno kako smatraju da im je potrebno, a propisane su i iznimke koje se temelje na tri glavna načela.

'Da se osigura kontinuirana opskrba građanima, gdje je to potrebno, benzinske postaje, zračne luke, autobusni kolodvori. Kiosci i pekarnice također su iznimke, radile bi nedjeljom do 13 sati', rekla je. Nužne djelatnosti će i dalje raditi nedjeljom.