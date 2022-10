Njemački predsjednik u obraćanju naciji: 'Naša zemlja suočava se s najtežim vremenima od njezina ujedinjenja'

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier upozorio je građane Njemačke, tijekom obraćanja naciji u petak, na teško razdoblje koje dolazi ustvrdivši da se zemlja suočava s najtežim vremenima od njezina ujedinjenja

On je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu predbacio „imperijalističku opsjednutost“ i rekao kako se Njemačka mora oprostiti od dosadašnjeg odnosa prema Rusiji.

„Pred nama su teške, opore godine“, rekao je predsjednik Steinmeier u svom govoru o stanju nacije. On je rekao kako se zemlja nalazi u „najtežoj krizi od ujedinjenja“. „Do sada smo uživali vjetar u leđa. Sada nas čeka vjetar u prsa“, rekao je Steinmeier.

„Mi smo igrali po pravilima igre, ali Putin je jednostavno prevrnuo šahovsku ploču. Njemačka se mora oprostiti od starog načina razmišljanja i nadanja“, rekao je Steinmeier. „Putin pokušava razjediniti Europu i taj otrov želi unijeti i u Njemačku“, ocijenio je Steinmeier.

Njemački predsjednik je rekao kako svi građani Njemačke moraju biti spremni na odricanja, a mnogi to već sad osjećaju na svojoj koži. On je naglasio kako u ušima mnogih, koji već i sada teško sastavljaju kraj s krajem, zvuči kao poruga poziv na odricanja te je stoga pozvao državu da uskoči i pomogne onima kojima je to potrebno.

No Steinmeier je istodobno ukazao i na „otpornost“ Nijemaca i izrazio uvjerenost da će Njemačka prebroditi i ovu krizu. „Mi se moramo koncentrirati na ono što trenutna situacija nalaže. I tada ne moramo bespomoćno i sa strahom gledati prema vremenima koja su pred nama“, rekao je njemački predsjednik u obraćanju o stanju nacije.