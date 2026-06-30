Njemačka učinila presedan zbog uzbune u članici NATO-a: 'Uvijek traže slabe točke'

U intervjuu za Euronews načelnik Glavnog stožera Litve i zamjenik načelnika obrane, kontraadmiral Giedrius Premeneckas naglasio je da 'ne možemo odrediti konkretan datum ili broj godina i tada očekivati ruski napad na Litvu, baltičke države ili NATO'.

Ipak, Litva primjećuje da Rusi obnavljaju oružane snage te da, kako je kazao, moraju biti spremni u svakom trenutku, što uključuje povećanje vojnih izdataka i ulaganje u naoružanje. 'Ta sredstva omogućit će našim zemljama djelovanje u režimu odvraćanja', rekao je Premeneckas za Euronews, dodajući da 'Rusija nikada ne napada zemlju koja je spremna i snažna'.

'Uvijek traže slabe točke, slabe dijelove Saveza' te sigurnost ovisi o jačanju vojnih sposobnosti i 'ozbiljnom shvaćanju ove prijetnje'. Stoga je, kako piše Euronews, Njemačka rasporedila oklopnu brigadu u Litvi, blizu granice s Bjelorusijom, a tu bi brigadu trebalo činiti oko pet tisuća pripadnika, uključujući približno 4800 vojnika.

Raspoređivanje ide po planu

Tijekom nedavnog posjeta Pabradėu, za vrijeme vježbe Freedom Shield, gdje su njemačke snage trenirale s litvanskim oružanim snagama i multinacionalnom borbenom skupinom NATO-a, njemački ministar obrane Boris Pistorius potvrdio je da raspoređivanje teče prema planu, a puna operativna sposobnost brigade očekuje se do kraja 2027. godine, piše isti izvor.

Za sada je, dodaju, planirano raspoređivanje tenkovske bojne 203 iz Augustdorfa u Sjevernoj Rajni - Vestfaliji i njemačke oklopno-mehanizirane bojne 122 sa sjedištem u Oberviechtachu u Bavarskoj.

Navode da će većina tih vojnika biti stacionirana oko 40 kilometara od Vilniusa, pri čemu lokacija poligona ima strateški položaj zbog blizine poljske granice te koridora između Bjelorusije i Kalinjingrada. Uz to, poligon se nalazi svega 15 kilometara od granice s Bjelorusijom i vojnog područja te države.