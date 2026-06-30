Njemačka učinila presedan zbog uzbune u članici NATO-a: 'Uvijek traže slabe točke'

Gotovo 2900 vojnika šest tjedana treniralo je obranu istočnog krila NATO-a u sklopu vježbe Freedom Shield, a čelnici Saveza, kao i procjene savezničkih obavještajnih službi, više su puta upozoravali da bi Moskva mogla obnoviti svoje vojne sposobnosti u nadolazećim godinama. Stoga je Njemačka u Litvi učinila presedan, piše Euronews
U intervjuu za Euronews načelnik Glavnog stožera Litve i zamjenik načelnika obrane, kontraadmiral Giedrius Premeneckas naglasio je da 'ne možemo odrediti konkretan datum ili broj godina i tada očekivati ruski napad na Litvu, baltičke države ili NATO'.
Ipak, Litva primjećuje da Rusi obnavljaju oružane snage te da, kako je kazao, moraju biti spremni u svakom trenutku, što uključuje povećanje vojnih izdataka i ulaganje u naoružanje. 'Ta sredstva omogućit će našim zemljama djelovanje u režimu odvraćanja', rekao je Premeneckas za Euronews, dodajući da 'Rusija nikada ne napada zemlju koja je spremna i snažna'.
'Uvijek traže slabe točke, slabe dijelove Saveza' te sigurnost ovisi o jačanju vojnih sposobnosti i 'ozbiljnom shvaćanju ove prijetnje'. Stoga je, kako piše Euronews, Njemačka rasporedila oklopnu brigadu u Litvi, blizu granice s Bjelorusijom, a tu bi brigadu trebalo činiti oko pet tisuća pripadnika, uključujući približno 4800 vojnika.
Raspoređivanje ide po planu
Tijekom nedavnog posjeta Pabradėu, za vrijeme vježbe Freedom Shield, gdje su njemačke snage trenirale s litvanskim oružanim snagama i multinacionalnom borbenom skupinom NATO-a, njemački ministar obrane Boris Pistorius potvrdio je da raspoređivanje teče prema planu, a puna operativna sposobnost brigade očekuje se do kraja 2027. godine, piše isti izvor.
Za sada je, dodaju, planirano raspoređivanje tenkovske bojne 203 iz Augustdorfa u Sjevernoj Rajni - Vestfaliji i njemačke oklopno-mehanizirane bojne 122 sa sjedištem u Oberviechtachu u Bavarskoj.
Navode da će većina tih vojnika biti stacionirana oko 40 kilometara od Vilniusa, pri čemu lokacija poligona ima strateški položaj zbog blizine poljske granice te koridora između Bjelorusije i Kalinjingrada. Uz to, poligon se nalazi svega 15 kilometara od granice s Bjelorusijom i vojnog područja te države.
I litvanski ministar obrane Robertas Kaunas smatra važnim raspoređivanje njemačkih snaga.
'Ljudi su definitivno zahvalni Njemačkoj i Bundeswehru što su trajno rasporedili tako veliku postrojbu u Litvi, i to donosi osjećaj sigurnosti, osjećaj pripadnosti najjačem obrambenom savezu, osjećaj da smo dio velike obitelji i da nismo zaboravljeni u ovako teškoj i napetoj geopolitičkoj situaciji', rekao je Kaunas u razgovoru.
Kako se navodi, suvremeni pogled Litve na sigurnost duboko je oblikovan iskustvom sovjetske okupacije. Pripojena Sovjetskom Savezu 1940. godine nakon sklapanja Pakta Molotov-Ribbentrop, zemlja je prošla kroz dva razdoblja sovjetske vlasti: od 1940. do 1941. i ponovno od 1944. do obnove neovisnosti 1990. godine.
Prema Centru za istraživanje genocida i otpora Litve, jedan od tri litavska građanina bio je izravno pogođen sovjetskom represijom između 1940. i 1958. godine, a deseci tisuća ljudi pogubljeni su ili ubijeni, uključujući oko 20.000 protusovjetskih partizana. Pored toga, više od 130.000 civila deportirano je u radne logore i udaljena naselja u Sibiru te na Arktiku, gdje je oko 28.000 ljudi preminulo, sažima Euronews.
No stvari su se promijenile.
'Ali danas je Njemačka neovisna demokratska zemlja koja doprinosi sigurnosti Europe, dok u slučaju Rusije oni i dalje slijede ideje imperijalizma i hegemonističke ambicije preuzimanja drugih teritorija. To je velika razlika. Povijesno gledano, mnoge su zemlje slijedile kolonijalnu politiku ili imperijalne ambicije, ali neke su se promijenile, a neke i dalje čine isto', zaključio je Premeneckas za Euronews.