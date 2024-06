Njemačka u strahu od izbora u Francuskoj: Otvorit će se mnoga neugodna pitanja

Nacionalno okupljanje se do sada izjašnjavalo „veoma kritički prema Njemačkoj, povremeno čak i netrpeljivo, prebacivali su Macronu da je francuske interese prodao Njemačkoj, i najavili su da će to popraviti kada dođu na vlast“.

A njemačko-francuski odnosi? Bardella je uoči izbora rekao da on kao premijer najpre ništa ne bi promijenio u odnosu prema Berlinu. Ronja Kempin, stručnjakinja za Francusku u berlinskoj Zakladi nauka i politika smatra da takve izjave imaju prije svega cilj umiriti javnost.

Ali njegov manevarski prostor će u budućnosti biti mnogo manji ukoliko bude morao kohabitirati NF-om. A lako bi se moglo desiti da mora da surađivati s predsednikom Nacionalnog okupljanja Jordan Bardella ako on postane novi premijer.

Naravno, upitno je hoće li se ti planovi doista i realizirati ako NF dođe na vlast.

„Protupožarni zid" je u Francuskoj pao

Što je uzrok uspona ove stranke? Marc Ringel, direktor Njemačko-francuskog instituta ioz Ludwigsburga kaže da je znatan utjecaj imala „opća frustracija stanovništva zbog politike i sve veći osjećaj zanemarenosti, a taj osjećaj je Nacionalno okupljanje vješto iskoristilo“. Pored tema migracije i unutarnje sigurnosti, ova stranka se sve više okreće i ekonomskim i socijalnim temama. Tako je, primjerice, obećala smanjenje PDV-a sa 20 na 5,5 posto.

Osim toga Marine Le Pen godinama radi na desatanizaciji svoje stranke. Njen otac Jean-Marie Le Pen je svojevremeno relativizirao Holokaust i tako izolirao stranku (koja se tada zvala Front National) od širih biračkih masa. Marine Le Pen ga je izbacila iz stranke.

Nacionalno okupljanje se sada predstavlja kao politička snaga spremana na kompromise. „Protupožarni zid“ kojim su demokršćani u Njemačkoj pokušavaju izoloirati desno-radikalnu Alternativu za Njemačku (AfD) odbijajući kontakte i saradnju sa njom, u Francuskoj više ne postoji prema NF-u.

Od 2022. to je najveća opozicijska stranka u francuskom parlamentu. Predsjednikov blok je donijeo niz zakona uz podršku Nacionalnog okupljanja. Primjer za to je zakon koji pooštrava pravila za useljavanje u zemlju.

„U Francuskoj je Nacionalno okupljanje mnogo suzdržanije nego Alternativa za Njemačku u Njemačkoj“, kaže Ronja Kempin. „Ta stranka potpuno odbacuje etnički nacionalizam“. Marine Le Pen se distancirala i od AfD-a i odbija svaki oblik suradnje sa njom u Europskom parlamentu.

Cilj Nacionalnog okupljanja je predsjednica države Marine Le Pen

Šef stranke Jordan Bardella vidi mjesto premijera samo kao etapni cilj svoje stranke. Na predsjedničkim izborima 2027., na kojima se Macron više ne može natjecati, trebala bi se opet kandidirati Marine Le Pen i pobijediti.

Njemački stručnjaci smatraju „da bi u tom slučaju imali zaista drugačiju Europu“. Marine Le Pen je doduše naučila dosta iz prethodnih poraza, pa odavno ne zastupa politiku istupanja iz Europske unije ili ukidanja eura. No oni smatraju da bi Le Pen „slično kao i Giorgia Meloni u Italiji ostala u EU, pokušavajući da je pretumba iznutra, da je potkopa i preuredi po svojim željama".

Neugodno pitanje za njemačku Vladu

Nakon francuskih parlamentarnih izbora, njemačka Vlada bi mogla biti suočena s neugodnim pitanjem. I ljevičari i desničari u slučaju pobjede najavljuju veće državne izdatke. „Francuska je financijski već pritjerana uz zid, ima ekstremno visoko zaduženje, a financijska tržišta su već nervozna“, kaže Ronja Kempin i dodaje da Europi može zaprijetiti kriza državnih dugova kao prije 15 godina.

Ona kaže da bi to Njemačku suočilo s neugodnim pitanjem kako se postaviti: „Hoćemo li se upustiti u to, da na primjer, ponovo razmislimo o zajkedničkom jamstvu dugova na razini Europske unije, u nadi da će to spriječiti da Nacionalno okupljanje već 2027. dođe na vlast?“

Njemačka Vlada se za sada ne izjašnjava o svojim namjerama, piše Deutsche Welle.