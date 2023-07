Njemačka krajnja desnica dobila prvog gradonačelnika

AfD je na Twitteru objavio da je to prvi izabrani njemački gradonačelnik iz AfD-a. Ranije je AfD do 2020. imao gradonačelnika u Burladingenu u južnoj državi Baden-Württemberg, no on je prešao u AfD nakon izbora.

U nedjelju u drugom krugu izbora u saveznoj državi Saskoj-Anhalt, zastupnik AfD-a u pokrajinskom parlamentu Hannes Loth pobijedio je nezavisnog kandidata Nilsa Naumanna i postao gradonačelnik gradića Raguhn-Jeßnitz.

42-godišnji Loth dobio je 51,13 posto glasova, objavio je grad na svojoj Facebook stranici. 31-godišnji Naumann je prema preliminarnim rezultatima izbora dobio 48,87 posto.