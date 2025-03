Njemačka i pitanje nuklearne bombe: Može li američki 'kišobran' zamijeniti francuskim?

To se sada mijenja: predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz , vjerojatni sljedeći kancelar, spreman je razgovarati o ovoj temi. S Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, koji bi mogao povući američku vojnu zaštitu od europskih saveznika, situacija se dramatično promijenila. Merz želi razgovarati s nuklearnim državama Francuskom i Velikom Britanijom o nuklearnom odvraćanju u Europi. I to je naišlo na odobravanje u Parizu, piše Deutsche Welle .

Emmanuel Macron morao je poduže čekati na pozitivan odgovor iz Berlina. Francuski predsjednik je već nekoliko puta ponudio razgovor s Njemačkom o nuklearnom odvraćanju u Europi koje bi se temeljilo na francuskom nuklearnom oružju. Do sada je bio odbijan.

Sigurnosni stručnjaci ne očekuju da će SAD u skoroj budućnosti povući svoje nuklearno oružje iz Europe . "Ne mislim da je ovo neizbježan scenarij jer su NATO i dijeljenje nuklearnog oružja s partnerima od velike strateške važnosti za SAD iz raznih razloga", kaže Sascha Hach , stručnjak za europsku sigurnost i kontrolu naoružanja na Institutu za istraživanje mira u Frankfurtu (PRIF). "Ali to ne možete u potpunosti isključiti." Jedna od strateških prednosti SAD-a kad je u pitanju stacioniranje nuklearnog oružja u Europi je sposobnost da brzo odgovori na rusku agresiju.

Njemačka je desetljećima pod zaštitnim kišobranom američkog nuklearnog oružja . U Njemačkoj je, prema promjenama, pohranjeno oko 20 američkih nuklearnih bombi. Samo američki predsjednik ima šifru za njihovo aktiviranje. Međutim, Bundeswehr osigurava borbene zrakoplove koji mogu bombe u hitnim slučajevima prebaciti do cilja. NATO to zajednički organizirano odvraćanje američkim nuklearnim oružjem, u kojem sudjeluju i druge europske zemlje, naziva "nuklearnim sudjelovanjem".

Njemačka ne smije posjedovati vlastito nuklearno oružje

Ali čak i ako američke bombe zasad ostanu u Europi, sumnje koje Trump sije u vezi s američkim obećanjem podrške unutar NATO-a već su prouzročile štetu jer te sumnje potkopavaju vjerodostojnost nuklearnog odvraćanja. Njemačka, koja se uvijek snažno oslanjala na Sjedinjene Države, sada želi preorijentirati svoju sigurnosnu politiku. Bundeswehr će se brže nego što je planirano temeljito osnažiti za što su već planirani posebni financijski fondovi.

Raspravlja se i o „nuklearnom zaštitnom kišobranu". Postavlja se pitanje je li on pod ovim okolnostima, još uvijek prikladan kao sredstvo odvraćanja nasuprot ruskom ogromnom nuklearnom arsenalu od više od 5500 bojevih glava? Istodobno, Njemačka ne smije posjedovati vlastito nuklearno oružje. To je, između ostalog, propisano u "Ugovoru dva plus četiri" o ponovnom ujedinjenju 1990. godine, kojeg su potpisnice dvije njemačke države i sile pobjednice u Drugom svjetskom ratu, SAD, Sovjetski Savez, Francuska i Velika Britanija.

U Europi vlastito nuklearno oružje imaju samo Velika Britanija i Francuska, a unutar Europske unije samo Francuska. Stoga bi bila preporučljiva bliža suradnja. Ali postoje ograničenja: britanske nuklearne snage usko su povezane s SAD-om i bile bi na raspolaganju NATO-u u slučaju sukoba. Situacija je drugačija u Francuskoj, koja veliku važnost pridaje neovisnosti svojih nuklearnih snaga tako da one nisu podređene zajedničkim zapovjednim strukturama NATO-a.