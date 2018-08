Milinović ponudio okladu: Izgubim li, odlazim sa svih dužnosti, ali ako pobijedim, neka Jandroković učini isto

Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović, koji je planirao doći s 200 ličkih HDZ-ovaca pred središnjicu stranke u Zagrebu, bacio je rukavicu u lice glavnom tajniku HDZ-a Gordanu Jandrokoviću kazavši kako Milinovićeve ljude neće nitko primiti. Milinović kaže da zna zašto ga Jandroković ima na piku i poručio mu je: Ako ja izgubim na izborima, dajem ostavku, a ako pobijedim, neka on da ostavku

'Politički tajnik Kuščević informirao ih je da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od četiri, pet autobusa, no to nije način rješavanja problema', kazao je u srijedu ujutro HDZ-ov Gordan Jandroković.

'Tamo se sad vodi izborna utakmica, a, koliko znam, većina je lokalnih organizacija dala podršku kandidatu Kustiću i možda je to razlog nervoze kolege Milinovića', kazao je Jandroković. 'I kolega Kustić može tako organizirati autobuse', kazao je Jandroković i poručio da će se potruditi da se problemi oko izbora u Gospiću riješe na demokratski način.