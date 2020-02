Bošnjaković: Jelenić ne može biti član masonske organizacije, očekujem ostavku ili će ga Vlada smijeniti

Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, kazao je da očekuje ostavku Dražen Jelenića glavnog državnog odvjetnika zbog članstva u masonskoj loži

'Neprihvatljivo je da glavni državni odvjetnik bude član u takvoj udruzi građana bez obzira što je ona registrirana. Iako je njeno djelovanje je prikriveno velom tajne i predstavlja potencijalni rizik. Razgovarali smo, ali očekujem ostavku glavnog državnog odvjetnika", rekao je Bošnjaković.

Dodao je da s tim što mu ova situacija nije prihvatljiva se može zaključiti kakav je njegov stav i kakav epilog očekuje.

Upitan koliko će trajati taj postupak, Bošnjaković je rekao: 'Želimo to brzo riješiti'.

Istaknuo je da u Vladi nisu znali za Jelenićevo članstvo u masonskoj loži.

'Nismo to znali, da smo znali, odluke bi bile sasvim drugačije, ali neprihvatljivo nam je to, time ne želim reći, kompromitirati da je on bilo kakve odluke donosio pod utjecajem i refleksijom svog članstva, vjerujem da je profesionalna osoba, ali ovo članstvo predstavlja potencijalni rizik', rekao je Bošnjaković.