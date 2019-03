Nisu u političkoj stranci, sami plaćaju režije, a Osijeku donose novac koji nitko nije mogao zamisliti

Ekipa osječkog Upravnog odjela za programe Europske unije stoji iza urbane aglomeracije Osijek, najuspješnije u Hrvatskoj u korištenju europskog novca za održiv urbani razvoj. Posjetili smo ih, doznali što je urbana aglomeracija, što rade, čime se bave i kako im izgleda radni dan

Objašnjava kako joj je najviše drago zbog tima. U njezinu ih je odjelu 12, ali kad kaže tim, dodaje nam, misli i na sve ljude unutar drugih odjela i kolege koji im pomažu oko svega, a bez svih njih to ne bi tako dobro izgledalo.

'Na tome slajdu vidi se koliko u ovom trenutku koja aglomeracija ima raspisanih natječaja i ugovorenih sredstava. Iz toga je vidljivo kako je urbana aglomeracija Osijek do sada najviše napravila', govori za tportal Kornelija Mlinarević, već 15 godina u poslu s europskim fondovima.

'Morate znati da je u aglomeraciji 19 partnera. Prvo je trebalo izgraditi cijelu strukturu, povjerenje, komunikaciju, odrediti prioritete jer svatko misli da je njegov problem najveći. S vremenom su se stvari kristalizirale, ali smo puno razgovarali', objašnjava one nevidljive procese kroz koje su prošli kako bi se Urbana aglomeracija Osijek postavila na zdrave noge.

'U Europskoj uniji je prepoznato to kako su gradovi sa svojim okruženjima generatori prvenstveno gospodarskog, ali i svakog drugog razvoja. Uredbom Europske komisije u EU je tako gradovima i njihovim urbanim aglomeracijama dano pet posto proračuna za urbani razvoj, pa se to dogodilo i Hrvatskoj. Raspoređeno nam je oko 345 milijuna eura na sedam velikih gradova, odnosno pet velikih i dva manja, a to su Slavonski Brod i Pula, te njihovim urbanim aglomeracijama. Riječ je o potpuno novom programu, tako da nismo mogli pokupiti iskustva nekih drugih zemalja, kao što je prije bio slučaj', objašnjava Mlinarević.

I dok je osječka urbana aglomeracija veličinom odmah iza zagrebačke, istovremeno je, ističe ova stručnjakinja za europski novac, označena nižim indeksom razvijenosti.

'Ovaj graf možda, rekla bih, pokazuje i nuždu. Pokazuje kome možda realno treba najmanje, a kome najviše, kao i ažurnost službi, volju gradova da budu u okvirima svojih hodograma, a potrebe pretoče u projekte koji se realiziraju. Definitivno pokazuje ambiciju, ali i nuždu', sažima.

Raštrkani

Osječki Upravni odjel za programe Europske unije prije godinu dana izdvojio se i preselio iz gradske uprave. Do tada su bili raštrkani, znaju reći sami za sebe, od podruma do krova u zgradi osječkog poglavarstva. Sada su svi na jednom mjestu. U zidinama bastiona nadomak Drave. Ne pripadaju nijednoj političkoj stranci. Financiraju se sa svega 20 posto godišnjeg proračuna grada. Režije plaćaju sami, a nekada zapušten gradski prostor pretvorili su u svoj radni.

'Uselili smo se ovdje prije nekih godinu dana. Prostor je bio dan na korištenje udruzi Biseri Slavonije, koja je više od desetljeća bila neaktivna, pa se sada znamo zafrkavati kako smo mi pravi slavonski biseri', govore uglas pročelnica Kornelija Mlinarević, Damir Bajsić, voditelj odsjeka za provedbu ITU mehanizma, te Stela Geršić, viša savjetnica.